اقتصاد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبصل وانخفاض الليمون البلدي

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 6 جنيهات و12 جنيها للكيلو، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 5 جنيهات و12 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 6  و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 12 إلى 18 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 12 إلى 18 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

البسلة: من 15 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الملوخية: بين 18 و22 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 13 جنيها إلى 17 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 7 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و18 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 12 و22 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 10 جنيها إلى 17 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 27 و37 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 14 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 14 و18 جنيها.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 22 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

الجريدة الرسمية