عضو بـ"الشيوخ" يشيد بجرأة فيتو في إثارة سفريات وزراء مدبولي ويؤكد: ملف قلب الدنيا (فيديو)

أشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، بجرأة “فيتو” في فتح ملف تكلفة سفريات الوزراء الذي نشرته في العدد الورقي بعنوان "حكومة ابن بطوطة.. سفريات وزراء مدبولي خلال 2025".

جرأة ملف “فيتو” عن “حكومة ابن بطوطة.. سفريات وزراء وزراء مدبولي 2025”

وقال لبرنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي: "أحيي أخونا عصام كامل رئيس تحرير فيتو على فتح ملف “ابن بطوطة” لكشف تكلفة سفريات الوزراء وقلب الدنيا، خاصة أنه جاء متسلحًا بالأرقام والمعلومات عن سفر الوزراء المفروض في دولة فيها قدر من التقشف والزهد".

عزومات الوزراء

وأضاف: "ما ينفعش بعضهم يبرر ويقول إنه معزوم وهو واخد معاه الحرس والسكرتارية وما بين 20 أو 30 شخص آخر.. آه هو معزوم بس البدلات ما فيهاش معزوم، ماشي أنا معنديش مشكلة في العزومة لكن قلي حجم الإنجاز اللي أنت أنجزته في الوزارة على السفريات دي كلها".

وردًّا على سؤال الإعلامي هل ملف “ابن بطوطة” ستثيره في مجلس الشورى، خاصة أنه يمس أوجاع الناس المتعلق بأداء حكومة مدبولي قال النائب محمود مسلم: "إن شاء الله الموضوع لم يمر مرور الكرام".

مصير حكومة مدبولي

وتابع: "احنا كحزب لم يعرض علينا إلى الآن موقف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لكن أنا كصحفي ما أراه في المشهد يعكس رغبة استمرار حكومة الدكتور مصطفى وهذا اختصاص رئيس الجمهورية".

واستطرد “مسلم”: "واللي غايظني في الحكومة اللقطة والصورة والبرتوكول، ونفسي يطلع قرار من الدكتور مدبولي تمنع حديث الوزراء إلا حال افتتاح المشروعات وخلينا نتعلم من القيم اللي أرساها الرئيس السيسي منذ بداية توليه المسؤولية، فمثلًا عمرنا ما شهدنا خبر أن الرئيس وضع حجر الأساس، لكن الإعلان يتم خلال افتتاح المشروع".

وزراء الـ بي آر والشو الإعلامي

وأردف عضو مجلس الشيوخ: "الكلام اللي بيحصل أنا بشوف كم بروتوكلات وزيارات للوزراء والمفاجأة أعتقد فيها تضارب مصالح بينهم وبين اللي بيعملوا البروتوكولات وكله للشو الإعلامي وأحيانًا يحصل حدث يروح 6 وزراء كل وزارة تطلع بيان عن الكلمة للوزير أثناء الحدث".

واختتم “مسلم” لقاءه قائلًا: "المفاجأة أن بعض وزراء يذهبون إلى مجالات ليس من اختصاصهم يعني في وزراء مختصين “في أي حاجة تلاقيهم”، اللي مزعلني أن الوقت ده المفروض يقضيه الوزير في اختصاصه لكن وزراء البي آر ده والعلاقات العامة بينعكس على أداء الحكومة".

