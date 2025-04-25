الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البطولة مكتوبة باسم الأهلي واحذر، نصيحة نجم زملكاوي لـ كولر قبل مواجهة صن داونز

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني لفريق الأهلي، فيتو

تحدث تامر عبد عبد الحميد لاعب فريق الزمالك السابق، عن توقعاته لمباراة الأهلي ضد صن داونز ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية: "دوري أبطال إفريقيا مكتوبة باسم الأهلي، والفريق تعود على حصد اللقب حتى في أسوء حالاته".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "الأهلي أجاد دفاعيًّا أمام صن داونز في مباراة الذهاب، لكن صن داونز يلعب خارج أرضه بشكل جيد وأنصح كولر بتغيير طريقة لعبه في الإياب للشكل الهجومي".

واختتم حديثه قائلًا: "إمام عاشور أكثر لاعب صنع الفارق مع الأهلي في الذهاب ضد صن داونز".

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا انتهت بالتعادل السلبي.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تامر عبد الحميد الزمالك الأهلي ضد صن داونز الأهلي صن داونز دوري أبطال أفريقيا إمام عاشور

مواد متعلقة

تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال (صور)

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز في إياب دوري الأبطال (صور)

تشكيل صن داونز المتوقع لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بالزي الأحمر أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

البطولة مكتوبة باسم الأهلي واحذر، نصيحة نجم زملكاوي لـ كولر قبل مواجهة صن داونز

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة، وتحذر من هذه الظاهرة

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، انخفاض البرتقال والفراولة وارتفاع الجوافة

ريم مصطفى ترد على شائعة زواجها بـ محمد صلاح وتوجه رسالة لأم مكة (فيديو)

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية 2025

من اليوم الأول إلى الـ 20، تفاصيل مسودة اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس

لعنة شاكيرا، بيكيه ينفصل عن صديقته الجديدة بعد خيانتها مع "حمراء الشعر" (صور)

أسعار الأسمدة اليوم الجمعة في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار الأسمدة اليوم الجمعة في الأسواق

التوقيت الصيفي 2025، اضبط ساعتك الآن وقدمها 60 دقيقة

تعرف على سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الخميس

ماكينات البنك الزراعي خارج الخدمة 3 ساعات بسبب التوقيت الصيفي

المزيد

انفوجراف

تسبب في إيقاف قيد الزمالك.. دقيقة خالد بو طيب مع الأبيض بـ 4.5 ألف يورو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

المزيد
الجريدة الرسمية