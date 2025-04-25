البطولة مكتوبة باسم الأهلي واحذر، نصيحة نجم زملكاوي لـ كولر قبل مواجهة صن داونز

تحدث تامر عبد عبد الحميد لاعب فريق الزمالك السابق، عن توقعاته لمباراة الأهلي ضد صن داونز ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية: "دوري أبطال إفريقيا مكتوبة باسم الأهلي، والفريق تعود على حصد اللقب حتى في أسوء حالاته".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "الأهلي أجاد دفاعيًّا أمام صن داونز في مباراة الذهاب، لكن صن داونز يلعب خارج أرضه بشكل جيد وأنصح كولر بتغيير طريقة لعبه في الإياب للشكل الهجومي".

واختتم حديثه قائلًا: "إمام عاشور أكثر لاعب صنع الفارق مع الأهلي في الذهاب ضد صن داونز".

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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