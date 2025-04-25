حريق يلتهم 150 فدان قمح في الوادي الجديد، والخسائر الأولية بالملايين (صور)

نشب حريق هائل باحدي المزارع الاستثمارية الكبري بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد مما تسبب في تفحم 150 فدان قمح وخسائر تقدر باكثر من 10 ملايين جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنياية العامه العامه لمباسرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير امن الوادى الجديد إخطارا من ادارة النجدة يفيد نشوب حريق باحدي المزارع الاستثمارية بمنطقة شرق العوينات وذلك بسبب اشتعال الة حصاد اثناء القيام باعمال حصاد محصول القمح حيث تسببت سرعة الرياح في انتقال السنة اللهب علي مساحات شاسعة، وقدرت التحريات الاولية المساحة المحترقة ب150 فدان وخسائر تصل ل10 ملايين جنيه.

جرت السيطرة علي الحريق قبل امتداده لباقي المزراع وتم تحرير محضر بالواقعه واحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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