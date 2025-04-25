ريم مصطفى: درست الرقص البلدي علشان أنشط أنوثتي وعلم الأرقام وراني عظمة ربنا (فيديو)

كشفت الفنانة ريم مصطفى، سر انجذابها للرقص الشرقي وعلم الأرقام، وسر إقبالها على دراسة علم الهندسة الحياتية.

وقالت ريم مصطفى خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON: "الموضوع ابتدى من قعدة كورونا، والبني آدم مش بيكتشف في نفسه حاجات جديدة غير لما يمر بمواقف صعبة كتيرة".

وأضافت: "السنة اللي فاتت حبيت أشتغل على نفسي فنيًّا الأول، أخدت كورسات تمثيل وتدريبات صوتية، وبعدين أخدت كورسات رقص بلدي شرقي".

أوضحت ريم مصطفى سبب انجذابها لدروس الرقص الشرقي قائلة: "درست الموضوع من ناحية تانية، فكرة إنك تفضلي دايمًا في طاقة الأنوثة وتنشطيها، احنا مع صعوبات الحياة وشغلنا تلاقي نفسك طول الوقت قوية وجامدة، لازم حاجة تفكرك بطاقة الأنوثة".

وأشارت ريم مصطفى إلى انجذابها لدراسة علم الأرقام قائلة: "كل حاجة في حياتنا ماشية بعلم الأرقام، وكل ما أتعلم حاجة أشوف عظمة ربنا".

كما أشارت ريم مصطفى إلى إقبالها على دراسة علم الهندسة الحياتية قائلة: "ده من علم القدماء المصريين، واكتشفت إن الكون من بداية الخليقة مسخر علشان يخدم طاقة جسد البني آدم، لكن التكنولوجيا مع الوقت بقت ضده".

وتابعت: "من ضمن الحاجات اللي فهمتها ليه بنصلي والركوع والسجود، وطاقة كل حرف من القرآن".

وعرض للفنانة ريم مصطفى في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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