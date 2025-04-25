من البر إلى البحر والجو، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم الجمعة

الطقس اليوم، واصلت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها من طقس اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، بعد أن شهد الطقس مؤخرا موجة تقلبات ما بين ذروة الموجة الحارة لانخفاض حاد في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود، اليوم الجمعة، نهارا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية من ( 3: 9) صباحا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية، قد تكون كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الغربية.

كما حذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من (1.5 -2) متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من (1.75 - 2.5) متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، وجاءت كالتالي:

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