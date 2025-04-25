لعنة شاكيرا، بيكيه ينفصل عن صديقته الجديدة بعد خيانتها مع "حمراء الشعر" (صور)

يبدو أن لعنة شاكيرا ستطارد بيكيه بعد خيانته لها، حيث أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، جيرارد بيكيه، انفصل عن صديقته كلارا شيا بعد علاقة دامت ثلاث سنوات، في ظل أنباء عن وجود "طرف ثالث" كان سببًا في الانفصال.

وأكدت الصحفية أدرينا دورونسورو، خلال ظهورها في برنامج Vamos a ver، أن العلاقة بين بيكيه (38 عامًا) وشيا (26 عامًا) قد انتهت بالفعل، مشيرة إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بوجود طرف ثالث، لكن التفاصيل ما زالت غامضة.

وقالت دورونسورو: "لدي تأكيد أن جيرارد بيكيه وكلارا شيا قد انفصلا، وأعمل حاليًا على التحقق من الأسباب، فقد سمعت أن هناك أطرافًا أخرى متورطة، ولكن لم يتضح شيء بشكل نهائي حتى الآن".

وبحسب ما نُشر، فإن مصدر المعلومات "قريب جدًّا من الطرفين"، فيما لم تُعلق شيا أو بيكيه رسميًا على الموضوع حتى اللحظة. كما لم يُؤكد ما إذا كانت صور بيكيه الأخيرة في ميامي برفقة امرأة مجهولة حمراء الشعر قد لعبت دورًا في الانفصال.

علاقة سابقة مثيرة للجدل

وتأتي هذه التطورات بعد قرابة عامين من انفصال بيكيه عن النجمة العالمية شاكيرا، التي دامت علاقته بها لأكثر من عشر سنوات، وأنجبا خلالها طفلين: ميلان وساشا.

الانفصال عن شاكيرا جاء أيضًا في ظل شائعات حول خيانته لها، في واقعة أثارت اهتمامًا عالميًا، خاصة بعد ما تردد عن اكتشاف شاكيرا للأمر من خلال ملاحظة اختفاء مربى الفراولة، وهو نوع كانت تتناوله وحدها في المنزل، قبل أن تنفي لاحقًا تلك القصة.

وفي تصريحات لاحقة له، قال بيكيه: "لا أستطيع السيطرة على الروايات التي تُقال. المهم أنني محاط بأشخاص يعرفونني جيدًا، وهذا يمنحني راحة البال".

صراع الحياة المزدوجة

يُذكر أن كلارا شيا كانت تعمل في شركة مختصة بالإنتاج والترفيه الرياضي، وكان الثنائي يعيشان بين برشلونة وميامي، إذ يعيش أبناء بيكيه مع والدتهم شاكيرا. وتشير بعض وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن هذا "التنقل المزدوج" كان أحد أسباب التوتر في العلاقة.

في صيف 2023، انتقل بيكيه للعيش مع شيا في المنزل الذي كان يملكه سابقًا مع شاكيرا في برشلونة، لكن يبدو أن تلك الخطوة لم تكن كافية للحفاظ على العلاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.