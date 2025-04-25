الجمعة 25 أبريل 2025
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أخبار مصر

اليوم، قطع المياه عن مناطق حيوية بالجيزة لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو

 أعلنت محافظة الجيزة قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات متواصلة عن المنطقة المحصورة بين شارعي فيصل والهرم، وذلك بدءًا من شارع المساحة وصولًا إلى شارع حسن محمد.
 

وأوضحت المحافظة أن هذا الإجراء الضروري يأتي نتيجة لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب الرئيسي بقطر 300 مم، وهذا التحويل يأتي ضمن الأعمال الإنشائية لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتحديدًا في المواقع التي تشهد إنشاء محطات (الطالبية، مدكور، المطبعة).
 

ومن المقرر أن يبدأ قطع المياه في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، حتى الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق 26 أبريل 2025.
 

وأكدت محافظة الجيزة على حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي على توفير سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين المتضررين خلال فترة الانقطاع، ولطلب هذه السيارات أو في حالات الطوارئ، يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن الخاص بالشركة على الرقم 125.
 

وتهيب محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين والجهات المعنية في المنطقة المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة وتخزين كميات كافية من المياه لتلبية احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع. 

وتؤكد الجهات المعنية على سعيها لإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة الخدمة بشكل طبيعي.

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