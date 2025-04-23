أخبار مصر: صدمة جديدة بهاتف وواتساب سارة خليفة، الكشف عن تلاعب بسعر البيض والفراخ، توجيه من تركي آل الشيخ بشأن سليمان عيد

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حفلات تعذيب وصفقات وعلاقة مع شخصية مشهورة، تهم جديدة لسارة خليفة بعد فحص هاتفها والواتساب

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث القاهرة مع المنتجة سارة خليفة المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة عقب ضبطتها بكميات مخدرات مصنعة كبيرة وأموال وسيارات ومصوغات ذهبية حصيلة، أنه بفحص هاتف المتهمة ورسائل الواتساب تبين وجود فيديوهات تعذيب لأشخاص متورطة فيها المتهمة وجارٍ تفريغ الفيديوهات من قبل متخصصين لمعرفة هؤلاء الأشخاص وتحديد هويتهم.

اليوم، مباحثات مصرية جيبوتية لتعزيز العلاقات ومناقشة أوضاع البحر الأحمر والقرن الأفريقي

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الجيبوتية جيبوتي، حيث يعقد الرئيس السيسي مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

بتوجيه لموسم الرياض، لفتة إنسانية غير متوقعة من تركي آل الشيخ لـ سليمان عيد ونجله

قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بلفتة إنسانية تجاه الفنان الراحل سليمان عيد ونجله عبد الرحمن.

أمريكا تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في مناسبة حكومية إنه لا يستطيع زيارة الولايات المتحدة بسبب إلغاء تأشيرته.

أول تعليق من نجل الفنان سليمان عيد على اللفتة الإنسانية من تركي آل الشيخ

في أول تعليق على اللفتة الإنسانية من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تجاه والده، قال عبد الرحمن عيد نجل الفنان الراحل سليمان عيد: "شكر الله سعيك سيادة المستشار تركي آل الشيخ جزاك الله خيرا ووفقك دائما".

اليوم، بدء صرف مرتبات جميع العاملين بالدولة، اعرف الجدول كاملا

صرف مرتبات أبريل 2025، يتساءل الكثيرون عن جدول صرف مرتبات شهر أبريل لجميع العاملين بالدولة خاصة بعد إعلان وزارة المالية بدء صرف المرتبات اعتبارًا من اليوم.

مفاجأة حول مفاوضات الزمالك مع سالم الدوسري (فيديو)

فجرت قناة "أون سبورت" مفاجأة من العيار الثقيل حول مفاوضات نادي الزمالك مع سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال للتعاقد معه في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر..

انفجار ضخم في حيفا وعكا بعد فشل التصدي لصاروخ من اليمن (فيديو)

تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد دوي انفجار ضخم فى مدينة عكا المحتلة أثر سقوط صاروخ تم إطلاقه من اليمن.

التموين تعلن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية في إطار الجهود المكثفة لتأمين احتياجات البلاد من السلع.

ماجد المصري يعلن وصيته على الهواء ويكشف مرض ابنته الخطـر ورد فعله بعد قرار ارتدائها الحجاب (فيديو)

كشف الفنان ماجد المصري، عن تفاصيل من حياته الأسرية، ومدى علاقته بأبنائه من زوجتيه الأولى والثانية.

لجنة التظلمات باتحاد الكرة تجتمع اليوم لنظر أزمة مباراة القمة 130

تجتمع لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، اليوم الأربعاء لنظر الشكوى المقدمة من ناديي الزمالك وبيراميدز، للطعن على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتخفيف العقوبة الصادرة ضد النادي الأهلي بعد انسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130.

ماسك يعلن تقليص عمله في إدارة ترامب

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيقلل من العمل مع الرئيس دونالد ترامب في شهر مايو ليركّز أكثر على شركة "تسلا".

حرائق غابات ضخمة في نيوجيرسي الأمريكية والنيران تقترب من محطة نووية (فيديو)

تسبب حريق غابات في ولاية نيوجيرسي بشمال شرق الولايات المتحدة في إجلاء آلاف السكان وإغلاق جزء من طريق سريع رئيسي، فيما أصبح موقع محطة نووية سابقة في المنطقة المهددة.

بالأرقام، ماذا فعلت تصريحات محمد رمضان عن إطلالته المثيرة في "بحب أغيظهم" بعد طرحها

طرح الفنان محمد رمضان منذ أيام أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت تحت عنوان “بحب أغيظهم” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

تصريح لـ زيلينسكي يلغي زيارة روبيو إلى لندن

ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الثلاثاء سفره إلى لندن لحضور اجتماع حول مفاوضات السلام في أوكرانيا بعد تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن شبه جزيرة القرم.

قفزة مفاجأة لـ الدولار بعد تراجع ترامب عن تهديده بإقالة جيروم باول

قفز سعر الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية اليوم الأربعاء مع تنفس المستثمرين الصعداء بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديدات بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

إدارة ترامب تحل الفريق الخاص بتتبع جرائم روسيا المزعومة في أوكرانيا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلت الفريق المختص بجمع المعلومات حول الجرائم الروسية المزعومة في أوكرانيا.

متعمد أم إعادة ترتيب أوراق، ما المفاجأة التي يجهزها حسام حبيب لمدير أعمال شيرين السابق

في خطوة مفاجئة قرر الفنان حسام حبيب، عزمه تعيين يوسف سرور، مدير أعمال طليقته شيرين عبد الوهاب السابق، مديرًا لأعماله في المرحلة المقبلة.

بسبب هجوم دموي، رئيس وزراء الهند يقطع زيارته إلى السعودية

قالت وسائل إعلام هندية، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيقطع زيارته إلى السعودية ويعود أدراجه في أعقاب هجوم مسلح أسفر عن مقتل 26 شخصًا على الأقل في كشمير.

انكسار الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة حيث تبدأ في الانخفاض التدريجي بدءًا من اليوم الأربعاء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ويكون هناك انخفاض آخر بدرجات الحرارة يوم الخميس المقبل من 3 إلى 7 درجات مئوية لتسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 29: إلى 28 درجة مئوية والسواحل الشمالية من 24 إلى 23 درجة مئوية وجنوب البلاد من 38 إلى 31 درجة مئوية.

"عزم 1 وعزم 2"، الفريق أسامة ربيع يدشن اليوم باكورة إنتاج ترسانة جنوب البحر الأحمر للقاطرات

يدشن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ظهر اليوم الأربعاء، بمدينة سفاجا باكورة إنتاج ترسانة جنوب البحر الأحمر للقاطرات، حيث يتم تدشين القاطرتين "عزم ١" و"عزم ٢".

ضرر سنندم عليه، رئيسة صندوق النقد تحذر من خطر ركود عالمي بسبب رسوم ترامب

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تزايد خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي إذا استمرت حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة.

صدمة كبرى، فينيسيوس جونيور مهدد بالإيقاف "عامين"

في مفاجأة من العيار الصادم، يواجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، أزمة حادة تهدده بالإيقاف لمدة عامين بعقوبة تأديبية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بعد استهداف ترامب برنامجه، منتج "60 دقيقة" يعلن استقالته

أعلن منتج برنامج 60 دقيقة التلفزيوني الشهير، بيل أوينز، استقالته بسبب الهجمات التي طالت استقلاليته في الأشهر الأخيرة في ظل معركة قانونية يخوضها ضد البرنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

شملت القيادات العليا، الصحة العالمية تعلن تسريح بعض موظفيها بعد خفض التمويل الأمريكي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إعادة تنظيم واسعة وتسريح موظفين، موضحة أن خفض التمويل الأمريكي ترك الوكالة التابعة للأمم المتحدة بلا معين أمام فجوة ضخمة في الميزانية.

مجزرة بتحصل، "مواطنون ضد الغلاء" توجه استغاثة بشأن التلاعب في أسعار البيض والفراخ

ناشدت جمعية مواطنون ضد الغلاء برئاسة محمود العسقلاني؛ جميع أجهزة الدولة المعنية بمتابعة ومراقبة مزارع الدواجن، خاصة وزارة الزراعة.

قائمة أعلى الرياضيين أجرا في التاريخ ومفاجأة عن رونالدو وميسي

تصدر أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردون المعتزل، قائمة "سبورتيكو" لأعلى الرياضيين أجرا على مر العصور برصيد 3 مليارات دولار.

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