شملت القيادات العليا، الصحة العالمية تعلن تسريح بعض موظفيها بعد خفض التمويل الأمريكي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إعادة تنظيم واسعة وتسريح موظفين، موضحة أن خفض التمويل الأمريكي ترك الوكالة التابعة للأمم المتحدة بلا معين أمام فجوة ضخمة في الميزانية.

وبينما لا يزال عدد الوظائف التي سيتم تخفيضها غير معروف، أعلن الرئيس التنفيذي للمنظمة أن فريق الإدارة في المقر الرئيسي سيتم تقليصه من اثني عشر إلى سبعة أعضاء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس للدول الأعضاء في المنظمة: "إن الخفض المفاجئ في الدخل ترك لنا فجوة كبيرة في الرواتب ولم يترك لنا خيارا سوى تقليص نطاق عملنا وقوتنا العاملة".

وتستعد منظمة الصحة العالمية لانسحاب الولايات المتحدة التي كانت أكبر مانح لها حتى الآن، في يناير المقبل منها.

وبالإضافة إلى ذلك، رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع رسوم العضوية المتفق عليها لعامي 2024 و2025، مع تجميدها المساعدات الخارجية الأمريكية بشكل شبه كامل، بما فيها مساعدات ضخمة لمشاريع صحية في كل أنحاء العالم.

كذلك، قام عدد من البلدان الأخرى بخفض إنفاقها على المساعدات الخارجية.

وفي مواجهة هذا الوضع، بدأت منظمة الصحة العالمية التفكير في هيكل تنظيمي جديد قدمه تيدروس للموظفين والدول الأعضاء الثلاثاء.

وأقر بأن "رفض الولايات المتحدة دفع مساهماتها المقررة لعامي 2024 و2025، إلى جانب خفض المساعدات الإنمائية الرسمية من جانب بعض البلدان الأخرى، يعني أننا نواجه فجوة في الرواتب للفترة 2026-2027 تراوح بين 560 و650 مليون دولار".

وأضاف أن "الحد الأدنى لذلك يمثل نحو 25% من تكاليف الموظفين" حاليا، لكنه شدد على أن "هذا لا يعني بالضرورة خفض عدد الوظائف بنسبة 25%".

ولم يحدد عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم، لكنه قال إن "التأثير الأكبر سيكون في المقر الرئيسي للمنظمة في جنيف وسنبدأ من الإدارة العليا"، مؤكدا أن "هذه القرارات مؤلمة للغاية".

كما أوضح: "سنقلص فريق القيادة العليا في المقر الرئيسي من 12 إلى سبعة، وسيقلص عدد الأقسام (أكثر من) النصف، من 76 إلى 34".

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