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خارج الحدود

ماسك يعلن تقليص عمله في إدارة ترامب

ماسك وترامب، فيتو
ماسك وترامب، فيتو

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيقلل من العمل مع الرئيس دونالد ترامب في شهر مايو ليركّز أكثر على شركة "تسلا".


وذكر ماسك أنه سيقلص "بشكل كبير" الوقت الذي يخصصه لإدارة ترامب وسيقضي المزيد من الوقت في إدارة تسلا بدءًا من شهر مايو، وذلك بعد أن أعلنت الشركة تراجعًا كبيرًا في أرباحها خلال الربع الأول من العام.

وواجهت تسلا احتجاجات غاضبة بسبب قيادة ماسك لفريق حكومي اتحادي معني بتقليص الوظائف، وهو ما تسبب في انقسام داخل البلاد.

وقالت تسلا، التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقرًّا لها، يوم الثلاثاء، إن أرباحها الفصلية انخفضت بنسبة 71 في المئة لتصل إلى 409 ملايين دولار، أو 12 سنتًا للسهم الواحد، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين.

كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 19.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، أي أقل من توقعات وول ستريت.

وتأتي هذه النتائج المخيبة للآمال في وقت تكافح فيه الشركة لبيع سياراتها وسط غضب المستهلكين من دور ماسك في إدارة ترامب. كما أن دعمه العلني لسياسيين يمينيين متطرفين في أوروبا أدى إلى نفور بعض المشترين المحتملين هناك أيضًا.

واشتكى بعض مستثمري تسلا أن ماسك بات مشتتًا للغاية بسبب دوره في وزارة الكفاءة الحكومية، مما أثر في قدرته في إدارة تسلا بشكل فعال.

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الملياردير الامريكي ايلون ماسك دونالد ترامب تسلا إدارة تسلا

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