الأربعاء 23 أبريل 2025
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خارج الحدود

إدارة ترامب تحل الفريق الخاص بتتبع جرائم روسيا المزعومة في أوكرانيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلت الفريق المختص بجمع المعلومات حول الجرائم الروسية المزعومة في أوكرانيا.

وأوضحت مصادر للصحيفة أن الحديث يدور عن فريق العمل المختلط الذي كان يقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية من مختلف الأجهزة والهيئات الأمريكية.

وأضافت المصادر أنه تم كذلك إلغاء منصب منسق هذا الفريق في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية.

ويأتي ذلك على خلفية الجهود الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وعدة جولات من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والروس حول مختلف جوانب تسوية النزاع.

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الاستخبارات الوطنية الامريكية ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب أوكرانيا

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