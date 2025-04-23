تصريح لـ زيلينسكي يلغي زيارة روبيو إلى لندن

ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الثلاثاء سفره إلى لندن لحضور اجتماع حول مفاوضات السلام في أوكرانيا بعد تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن شبه جزيرة القرم.

أفادت بذلك صحيفة نيويورك تايمز، وذكرت أن أحد المقترحات الرئيسية التي قدمتها واشنطن لحل الأزمة الأوكرانية، والتي من المقرر تقديمها في اجتماع في لندن في اليوم 23 أبريل، هو اعتراف نظام كييف بسيادة روسيا على القرم. لكن بعد تصريح زيلينسكي للصحفيين يوم الثلاثاء بأنه لا يقبل هذا الخيار، تم إلغاء رحلة روبيو إلى لندن.

من جانبها، نوهت صحيفة "واشنطن بوست" بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لن يشارك في الاجتماع المقرر عقده اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن بشأن أوكرانيا. وحتى الآن، تم تأكيد مشاركة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوج فقط.

ومن المقرر أن يشارك في اجتماع لندن أيضا ممثلون عن بريطانيا وفرنسا وسلطات كييف.

ويضم الوفد الأوكراني أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، ونائبه بافيل باليسا، ووزير الخارجية أندريه سيبيا، ووزير الدفاع رستم عمروف.

وبحسب صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، ستقدم واشنطن خلال الاجتماع خطة تسوية مكونة من سبع نقاط، وهي تتضمن:

مكاسب روسيا:

اعتراف أمريكي رسمي بسيطرة روسيا على القرم.

اعتراف غير رسمي بسيطرة روسيا على معظم مقاطعة لوجانسك والأجزاء المحتلة من دونيتسك وخيرسون وزاباروجيا.

وعد بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، بينما يشير النص إلى إمكانية انضمامها للاتحاد الأوروبي.

رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2014.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، لا سيما في مجالي الطاقة والصناعة.

مكاسب أوكرانيا

"ضمان أمني قوي" يشمل مجموعة أوروبية غير رسمية، وربما دولًا غير أوروبية متفقة في التوجه. لكن الوثيقة غامضة بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية ولا تذكر مشاركة أمريكية.

استعادة الجزء الصغير من مقاطعة خاركيف الذي تسيطر عليه روسيا.

مرور غير مقيّد عبر نهر دنيبر، الذي يشكل جزءًا من خط الجبهة في جنوب أوكرانيا.

تعويضات ومساعدات لإعادة الإعمار، دون توضيح مصدر التمويل.

عناصر أخرى بالخطة

محطة زاباروجيا للطاقة النووية – أكبر منشأة من نوعها في أوروبا – ستُعتبر أرضًا أوكرانية، ولكنها ستُدار من قبل الولايات المتحدة، مع توفير الكهرباء لكل من أوكرانيا وروسيا.

تشير الوثيقة إلى اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والذي قال ترامب إنه سيُوقَّع يوم الخميس.

كواليس

وتمت صياغة الخطة بعد لقاء مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من أربع ساعات الأسبوع الماضي.

وبعد عرض الخطة، عرض بوتين وقف العملية العسكرية عند خطوط الجبهة الحالية كجزء من اتفاق محتمل، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".

وتُعد هذه الإشارة الأكبر حتى الآن من بوتين لإبداء استعداده لعقد سلام، لكن المسؤولين الأوروبيين لا يزالون متشككين، بحسب "أكسيوس".

وأعلن البيت الأبيض أن ويتكوف سيسافر إلى موسكو في وقت لاحق هذا الأسبوع لعقد اجتماعه الرابع مع بوتين.

لكن من المتوقع أن يتغيب ويتكوف ووزير الخارجية، ماركو روبيو، عن محادثات الأربعاء في لندن، التي تضم مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، على الرغم من أنهما كانا يخططان لحضورها سابقًا.

وبدلًا من ذلك، من المتوقع أن يقود المبعوث الأمريكي، كيث كيلوغ، الوفد الأمريكي. وسيكون المقترح الأمريكي جزءًا من النقاشات.

وقال مسؤول أمريكي مشارك في المحادثات إن روبيو وويتكوف عملا سويًا على تطوير إطار يقرّبنا من إنهاء الحرب.

ومع ذلك، أضاف أن خلال الـ24 ساعة الماضية، أشارت أوكرانيا إلى رغبتها في مناقشة وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا خلال اجتماعات الأربعاء في لندن، بدلًا من مناقشة إطار خطة ترامب للسلام.

وقال المسؤول: "تم اتخاذ القرار بعدم سفر الوزير إلى لندن. وبدلًا من ذلك، سيواصل الوفد الأمريكي المحادثات مع نظرائه من المملكة المتحدة وأوكرانيا".

في تغريدة له، قال روبيو إنه أجرى "محادثة مثمرة" مع نظيره البريطاني، ويتطلع إلى المتابعة بعد محادثات لندن.

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