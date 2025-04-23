مجزرة بتحصل، "مواطنون ضد الغلاء" توجه استغاثة بشأن التلاعب في أسعار البيض والفراخ

ناشدت جمعية مواطنون ضد الغلاء برئاسة محمود العسقلاني؛ جميع أجهزة الدولة المعنية بمتابعة ومراقبة مزارع الدواجن، خاصة وزارة الزراعة.

أسعار البيض في الأسواق

صدور توجيه من محتكري البيض بالتخلص من الفراخ البياضة

وأوضح «العسقلاني» أنه وردت معلومات إلى الجمعية تشير إلى صدور توجيه من محتكري البيض بالتخلص من الفراخ البياضة المنتجة لبيض المائدة.

قطاع الثروة الداجنة

أصحاب المزارع ببيع القطيع البياض بسعر 35 جنيهًا

وأضاف: أن المصادر كشفت عن قيام بعض أصحاب المزارع ببيع القطيع البياض بسعر 35 جنيهًا ما أدى إلى انخفاض أسعار فراخ التسمين بغرض الذبح الفوري، وذلك بهدف الحفاظ على الأسعار المرتفعة التي جرى البيع به خلال الشهور الماضية.

أسعار البيض في الأسواق

أسعار البيض للمستهلك

وأشار إلى أن سعر البيض البيع للمستهلك بلغ 125 جنيهًا للكرتونة وهو انخفاض سريع خلال الأيام الماضية.

محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء

ضرورة المشاركة في الرقابة السابقة على سلامة الغذاء

وعلى صعيد آخر؛ يشار إلى أن جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك أصدرت بيانًا صحفيًّا يوم الإثنين الماضي، تطالب فيه جموع المستهلكين بضرورة المشاركة في الرقابة السابقة على سلامة الغذاء حتى لا نلجأ للرقابة اللاحقة.

وأوضح محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه يقصد بالرقابة التي تحدث عقب حدوث وقائع تسمم أو تلوث للغذاء ينتج عنها وفيات ما يستدعي إبلاغ الأجهزة الرقابية وردة الفعل الرقابية، وهو ما جرى ضد سلسلة محلات حلويات «بلبن» مؤخرًا.

أنظمة الرقابة فى أوروبا تأخذ في الاعتبار الرقابة على الغذاء

وقال إن أنظمة الرقابة في أوروبا تأخذ في الاعتبار الرقابة على الغذاء - مصادره، ومراحل تصنيعه والأواني والمعدات المستخدمة والفحص الدوري للعمالة وخلوها من الأمراض المعدية كإجراءات وقائية قبل تناول المستهلك للغذاء وهى قواعد امان غذائى صارمة ( safety food's)

وأضاف نحن فى مصر لم تتجذر لدينا حركة حماية المستهلك وليس لدينا الوعي الكافي بطرق حماية أنفسنا، وهي رقابة لاحقة بعد حدوث تسمم وربما وفيات، وأعني بأنها رقابة ما بعد الموت والإبلاغ عن الحالة ومسببات الوفاة.

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