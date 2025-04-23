الأربعاء 23 أبريل 2025
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اقتصاد

اليوم، بدء صرف مرتبات جميع العاملين بالدولة، اعرف الجدول كاملا

مرتبات، فيتو
مرتبات، فيتو

صرف مرتبات أبريل 2025، يتساءل الكثيرون عن جدول صرف مرتبات شهر أبريل لجميع العاملين بالدولة خاصة بعد إعلان وزارة المالية بدء صرف المرتبات اعتبارًا من اليوم.

 

موعد صرف مرتبات أبريل 2025

وعن جدول صرف مرتبات أبريل 2025 أكدت وزارة المالية أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر أبريل المقبل، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مايو المقبل، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

صرف مرتبات شهر أبريل
صرف مرتبات شهر أبريل

مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو ٢٠٢٥

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من 23 أبريل، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 22 مايو، والمتأخرات  أيام 12،11،8 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

صرف مرتبات شهر مايو
صرف مرتبات شهر مايو

وأكد أن وزارة المالية تأخذ فى اعتبارها أيام الأجازات والعطلات الرسمية للتيسير على المواطنين، مهيبا بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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