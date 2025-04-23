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رياضة

لجنة التظلمات باتحاد الكرة تجتمع اليوم لنظر أزمة مباراة القمة 130

لجنة التظلمات باتحاد
لجنة التظلمات باتحاد الكرة، فيتو

تجتمع لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، اليوم الأربعاء لنظر الشكوى المقدمة من ناديي الزمالك وبيراميدز، للطعن على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتخفيف العقوبة الصادرة ضد النادي الأهلي بعد انسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130. 

ومن المقرر أن تطلع اللجنة على كافة المستندات المقدمة من اللجنة الأولمبية ورابطة الأندية والأهلي، وكذلك تظلم الزمالك وبيراميدز على عدم خصم ٣ نقاط من الأهلي نهاية الموسم.

الزمالك وبيراميدز يتظلمان ضد رابطة الأندية

شهدت الأيام الماضية تظلم الزمالك وبيراميدز ضد قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن عقوبات انسحاب الأهلي من مباراة القمة رقم 130.

الأهلي ينسحب أمام الزمالك في الدوري الممتاز

يُذكر أن النادي الأهلي قرر عدم خوض مباراة القمة رقم 130، بسبب عدم تنفيذ مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري.

وقررت رابطة الأندية معاقبة المارد الأحمر، باعتباره خاسرا بنتيجة 3-0 في مباراة الزمالك التي لم يحضرها، بجانب تحميله الغرامات المالية نظير تصرفه.

واستقرت الرابطة على إلغاء خصم النقاط الـ3 التي تقرر خصمها من الأهلي بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي رفضه ناديي الزمالك وبيراميدز ليقررا بعدها الطعن على قرارات رابطة الأندية أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. 

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