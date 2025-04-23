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أخبار مصر

اليوم، مباحثات مصرية جيبوتية لتعزيز العلاقات ومناقشة أوضاع البحر الأحمر والقرن الأفريقي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الجيبوتية جيبوتي، حيث يعقد الرئيس السيسي مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وفي سياق آخر شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وجاء تخريج وتأهيل هذه الدفعة الجديدة من الأئمة، التي ضمت 550 إمامًا واستمرت لمدة 24 أسبوعًا، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس لوزارة الأوقاف، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، بما فيها الأكاديمية العسكرية المصرية، لوضع برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى تعزيز قدرات الأئمة على مختلف المستويات، بما يسهم في الارتقاء بالخطاب الديني وتطوير آليات التواصل، خاصة لمكافحة ودحض الفكر المتطرف، فضلًا عن ترسيخ الوعي والمعرفة والإدراك لمختلف القضايا الفكرية والتحديات الراهنة.  
 

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