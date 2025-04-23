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رياضة

صدمة كبرى، فينيسيوس جونيور مهدد بالإيقاف "عامين"

البرازيلي فينيسيوس
البرازيلي فينيسيوس جونيور

في مفاجأة من العيار الصادم، يواجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، أزمة حادة تهدده بالإيقاف لمدة عامين بعقوبة تأديبية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تفاصيل أزمة فينيسيوس

وكشفت صحيفة "ماركا" عن تفاصيل الأزمة التي تواجه اللاعب البرازيلي وتهدده بالعقوبات من جانب الفيفا.

وأكدت الصحيفة أن فينيسيوس متورط عبر شركة يديرها والده ووكيل أعماله في الاستحواذ على عدة أندية لكرة القدم وهو ما يتعارض مع لوائح الفيفا.

وأشارت إلى أن هناك شخص تقدم بشكوى ضد اللاعب البرازيلي لدى الفيفا مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبات ضده وهو ما ستحسمه لجنة الأخلاقيات في الفيفا.

العقوبة المحتملة ضد فينيسيوس

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات المحتملة ضد فينيسيوس يمكن أن تصل للإيقاف لمدة عامين وهي أقصى عقوبة أو الغرامة ماليًا أو الاكتفاء بتنازله عن الأندية التي يملكها.

ولا يمر فينيسيوس صاحب الـ 24 عامًا بأفضل لحظاته في ريال مدريد بعد أن تراجع مردوده بشكل لافت وتعرض للصافرات من جانب جماهير فريقه خلال أكثر من مباراة.

وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوربا من دور ربع النهائي على يد آرسنال الإنجليزي كما خسر لقب السوبر الإسباني أمام برشلونة.

ريال مدريد ضد خيتافي بالدوري الإسباني

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإسباني ثم يواجه برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل.

 

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