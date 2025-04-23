الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد استهداف ترامب برنامجه، منتج "60 دقيقة" يعلن استقالته

منتج برنامج 60 دقيقة،
منتج برنامج 60 دقيقة، فيتو

أعلن منتج برنامج 60 دقيقة التلفزيوني الشهير، بيل أوينز، استقالته بسبب الهجمات التي طالت استقلاليته في الأشهر الأخيرة في ظل معركة قانونية يخوضها ضد البرنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

و"ستون دقيقة" الذي يُعتبر جوهرة التاج بالنسبة لشبكة "سي بي إس نيوز" المملوكة لشركة باراماونت هو برنامج أسبوعي عريق يغطي الشؤون الجارية في الولايات المتحدة منذ بُثّ للمرة الأولى في 1968.

لكن البرنامج يخوض حاليًّا نزاعًا قضائيًّا حادًّا مع ترامب.

وأعلن منتج البرنامج والصحفي المخضرم استقالته في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إلى فريقه واطّلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وقال في الرسالة إنّه "خلال الأشهر الماضية، اتضح لي أيضًا أنه لن يُسمح لي بإدارة البرنامج كما كنت أُديره دائمًا من أجل اتخاذ قرارات مستقلة بناء على ما هو مناسب لـ60 دقيقة وما هو مناسب للجمهور".

وأضاف "من هنا، وبما أنّني دافعتُ عن هذا البرنامج -وما نمثّله- من كلّ الجوانب وبكلّ ما أوتيتُ من قوة، فإنّني أتنحّى جانبًا حتى يتمكّن البرنامج من المضي قدمًا".

وستون دقيقة الذي يجذب نحو 10 ملايين مشاهد أسبوعيًّا، أضحى هدفًا رئيسًا لهجوم ترامب على وسائل الإعلام.

دعوى قضائية ضد البرنامج

وفي نهاية أكتوبر 2024، رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضدّ "60 دقيقة"، متّهما إياه بالتلاعب بمقابلة أجراها البرنامج مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر.

ونفت شبكة "سي بي إس" بشدّة هذه الاتهامات، التي وصفها معلّقون بأنّ لا أساس لها.

انتقادات لإدارة ترامب

وواصل البرنامج بثّ تحقيقات تنتقد إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وردًّا على هذه التحقيقات، دعا ترامب إلى إلغاء "60 دقيقة"، بينما قال مستشاره الملياردير إيلون ماسك إنّه يأمل أن تصدر بحق فريق هذا البرنامج التلفزيوني أحكام بالسجن لفترات طويلة.

تعويض مالي

واشتدّ الخلاف بين الطرفين على خلفية سعي باراماونت، الشركة الأم لشبكة "سي بي إس نيوز"، إلى الاندماج مع سكاي دانس، وهو أمر يجب أن يوافق عليه أوَّلًا رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية بريندان كار الذي يعتبر من أنصار ترامب.

ويسعى ترامب للحصول على تعويض مالي من "سي بي إس نيوز" بقيمة 20 مليار دولار بسبب مقابلة هاريس.

وتتحدّث أوساط إعلامية عن إمكانية التوصّل إلى تسوية بين ترامب والشبكة التلفزيونية بشأن هذا النزاع، لكنّ أوينز تعهّد بعدم الاعتذار إذا ما تمّ التوصل إلى مثل هكذا تسوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتج برنامج 60 دقيقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إدارة ترامب

مواد متعلقة

إدارة ترامب تحل الفريق الخاص بتتبع جرائم روسيا المزعومة في أوكرانيا

ماسك يعلن تقليص عمله في إدارة ترامب

ضرر سنندم عليه، رئيسة صندوق النقد تحذر من خطر ركود عالمي بسبب رسوم ترامب

ترامب: لن نسمح لحركة حماس بالاستمرار في حكم غزة
ads

الأكثر قراءة

بتوجيه لموسم الرياض، لفتة إنسانية غير متوقعة من تركي آل الشيخ لـ لسليمان عيد ونجله

ماجد المصري يعلن وصيته على الهواء ويكشف مرض ابنته الخطـر ورد فعله بعد قرار ارتدائها الحجاب (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض 4 أصناف شعبية والمستورد يبتعد بأرقام خيالية

صدمة كبرى، فينيسيوس جونيور مهدد بالإيقاف "عامين"

بالأرقام، ماذا فعلت تصريحات محمد رمضان عن إطلالته المثيرة في "بحب أغيظهم" بعد طرحها

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، تراجع البوري والمكرونة 50 جنيهًا والبلطي يواصل ارتفاعه

أول تعليق من نجل الفنان سليمان عيد على اللفتة الإنسانية من تركي آل الشيخ

مفاجأة حول مفاوضات الزمالك مع سالم الدوسري (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

هدنة 7 سنوات.. صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 23 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 23 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 23 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية