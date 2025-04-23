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خارج الحدود

انفجار ضخم في حيفا وعكا بعد فشل التصدي لصاروخ من اليمن (فيديو)

حيفا، فيتو
حيفا، فيتو

الحرب على غزة ، تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد دوي انفجار ضخم فى مدينة عكا المحتلة أثر سقوط صاروخ تم إطلاقه من اليمن.

وقالت إن صفارات الإنذار دوت أيضًا في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاق صاروخ ثانٍ من اليمن، مضيفة أن دفاعات جيش الاحتلال فشلت في التصدي للصاروخ.

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلي أن فريقها الطبي يتعامل الآن مع إصابة عدد من الإسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ، بعد إطلاق صفارات الأنذار جراء سقوط الصاروخ.

اعترض صاروخ أطلق من اليمن

والجمعة الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له، اعترض صاروخًا أطلق من اليمن.  

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة في إسرائيل، وقد أصدرت الجبهة الداخلية أوامر للمواطنين بالبقاء 10 دقائق في الملاجئ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تل أبيب الكبرى وغرب الضفة الغربية وجبال غرب القدس.

ولم تعلن جماعة الحوثي حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي، لكنها الجهة التي اعتادت إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب والقدس.


وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أعلنت، ليل الخميس الماضي، مقتل 38 شخصًا وإصابة أكثر من 102 آخرين، جراء القصف الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي غربي اليمن.

وأوضحت أن الدفاع المدني وفرق الإنقاذ تعمل على إسعاف الجرحى وإخماد الحرائق في الميناء.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن القتلى والمصابين موظفون وعمال بالميناء.

وفي وقت سابق من، أعلن الجيش الأمريكي أن قواته دمرت ميناء رأس عيسى، وذلك في إطار قطع الإمداد والتمويل عن جماعة الحوثي الموالية لإيران.

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الحرب على غزة اليمن مدينة عكا مدينة حيفا

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