انفجار ضخم في حيفا وعكا بعد فشل التصدي لصاروخ من اليمن (فيديو)

الحرب على غزة ، تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد دوي انفجار ضخم فى مدينة عكا المحتلة أثر سقوط صاروخ تم إطلاقه من اليمن.

تغطية صحفية: رصد انفجار بعد فشل دفاعات الاحتلال التصدي للصاروخ اليمني في سماء مدينة عكا المحتلة. pic.twitter.com/3rE1XAidXJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 23, 2025

وقالت إن صفارات الإنذار دوت أيضًا في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاق صاروخ ثانٍ من اليمن، مضيفة أن دفاعات جيش الاحتلال فشلت في التصدي للصاروخ.

لحظة دوي صفارات الإنذار في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة، عقب إطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/tWZr0lawiR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 23, 2025

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلي أن فريقها الطبي يتعامل الآن مع إصابة عدد من الإسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ، بعد إطلاق صفارات الأنذار جراء سقوط الصاروخ.

لحظة دوي صافرات الإنذار في حيفا قبل قليل بعد إطلاق صواريخ من اليمن. pic.twitter.com/CgCKUaT4Sr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 23, 2025

اعترض صاروخ أطلق من اليمن

والجمعة الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له، اعترض صاروخًا أطلق من اليمن.

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة في إسرائيل، وقد أصدرت الجبهة الداخلية أوامر للمواطنين بالبقاء 10 دقائق في الملاجئ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تل أبيب الكبرى وغرب الضفة الغربية وجبال غرب القدس.

ولم تعلن جماعة الحوثي حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي، لكنها الجهة التي اعتادت إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب والقدس.



وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أعلنت، ليل الخميس الماضي، مقتل 38 شخصًا وإصابة أكثر من 102 آخرين، جراء القصف الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي غربي اليمن.

وأوضحت أن الدفاع المدني وفرق الإنقاذ تعمل على إسعاف الجرحى وإخماد الحرائق في الميناء.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن القتلى والمصابين موظفون وعمال بالميناء.

وفي وقت سابق من، أعلن الجيش الأمريكي أن قواته دمرت ميناء رأس عيسى، وذلك في إطار قطع الإمداد والتمويل عن جماعة الحوثي الموالية لإيران.

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