"عزم 1 وعزم 2"، الفريق أسامة ربيع يدشن اليوم باكورة إنتاج ترسانة جنوب البحر الأحمر للقاطرات

يدشن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ظهر اليوم الأربعاء، بمدينة سفاجا باكورة إنتاج ترسانة جنوب البحر الأحمر للقاطرات، حيث يتم تدشين القاطرتين "عزم ١" و"عزم ٢".

عقد شراكة بين هيئة قناة السويس وترسانة البحر الأحمر

وكانت قد أبرمت هيئة قناة السويس، عقد شراكة مع ترسانة جنوب البحر الأحمر لبناء السفن والقطع البحرية منها بناء ١٠ قاطرات بحرية تحمل اسم "عزم" من طراز" Rastar 3200-W" بقوة شد ٩٠ طنا والمجهزة بأنظمة مكافحة الحرائق من الفئة الأولى، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بناء ١٢ سفينة صيد أعالي بحار، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

بناء قاطرات جديدة

وتفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في وقت سابق، أعمال بناء القاطرات البحرية الجديدة التي يتم بناؤها لصالح هيئة قناة السويس بمصنع مصر للقاطرات بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، حيث كان في استقباله المهندس مصطفي الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة.



أبرز بنود عقود الشراكة

وتقام ضمن عقود الشراكة بين الجانبين الأعمال الإنشائية بمصنع اليخوت التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة(Egypt Yachts)، بالإضافة إلى مصنع مصر للقاطرات.



ترسانة جنوب البحر الأحمر، فيتو

واطلع الفريق أسامة ربيع على مستجدات أعمال بناء 6 قاطرات في مراحل التنفيذ المختلفة حيث يجرى العمل على إعداد التجهيزات النهائية لتسليم القاطرتين "عزم ١" و"عزم ٢"، واستكمال أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية للقاطرتين "عزم ٣" و"عزم ٤"، بالإضافة إلى استكمال عملية تجميع البلوكات الخاصة بالقاطرتين" عزم ٥" وعزم ٦"، ولحام قرينة عدد ٢ سفينة صيد أعالي البحار من أصل ١٢ سفينة صيد سيتم بنائهم بالمصنع.

وتضم ترسانة جنوب البحر الأحمر ساحة البناء الخارجية حيث اكتملت بها أعمال بناء وتجميع البدن لـ6 قاطرات جاري العمل فيهم على التوازي لاستكمال الأعمال الميكانيكية والكهربائية اللازمة وأعمال تركيب المعدات تمهيدا لتدشينها تباعا خلال الفترة المقبلة.

تتويج الشراكة بين الجانبين

وأكد الفريق ربيع أن مصنع مصر للقاطرات يعد تتويجا لعقد الشراكة القائمة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر ونموذج طموح يحتذى به في التعاون مع القطاع الخاص حيث يستهدف العمل المشترك نحو توطين الصناعات البحرية في الترسانات الوطنية بما يتيح تلبية احتياجات السوق الداخلي وخلق فرص عمل وفتح أسواق خارجية للتصدير.

توطين الصناعات البحرية

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات البحرية وتطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة وذلك بإضافة ٢٨ قاطرة من طرازات مختلفة وقوة شد متباينة تتيح تلبية كافة متطلبات العمل داخل المجرى الملاحي للقناة وخارجه.

بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار

وأضاف رئيس الهيئة أن العمل مستمر لتنفيذ التكليفات الرئاسية الجديدة ببناء 12 سفينة صيد أعالي بحار بتكنولوجيا متقدمة لتعمل كمنظومة متكاملة لصيد وإنتاج وتغليف الأسماك ضمن جهود تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري من خلال طرازين مختلفين من تصميم مكتب التصميم الأسباني INSE NAVAL، أما الطراز الأول فهو طراز سفن صيد جر FT طولها ٥٠ مترا، وعرضها ٩.٧٥ متر، بعمق ٤.٩ متر، تحت إشراف هيئة الإشراف الفرنسية BV، والطراز الثاني هو طراز سفن صيد جانبية طولها ٥٠ مترا، وعرضها ١٠ متر، بغاطس ٤.٢ متر، تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA.

من جانبه، أكد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر على جاهزية الشركة لتلبية التكليفات الرئاسية نحو توطين الصناعات البحرية وخدمة الاقتصاد القومي، موضحا أن الشركة تشهد طفرة كبيرة على صعيد تطوير البنية التحتية الأساسية بإضافة ساحات بناء خارجية ورصيف بحري ومبان إدارية ومخازن، علاوة على إعداد التجهيزات اللازمة لتوطين صناعة بناء الوحدات البحرية المتنوعة بمواصفات عالمية تنافسية.

وأضاف الدجيشي أن مصنع مصر للقاطرات نجح في خلق قيمة تنموية ومجتمعية بتوفير فرص عمل جديدة في مجال صناعة بناء السفن حيث تم استقطاب ما يزيد على ٧٠٠ عامل ومهندس منذ بداية عمل المصنع وحتى الآن، ومن المتوقع استمرار زيادة العمالة البشرية مع زيادة حجم إنتاج المصنع.

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