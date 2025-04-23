بالأرقام، ماذا فعلت تصريحات محمد رمضان عن إطلالته المثيرة في "بحب أغيظهم" بعد طرحها

طرح الفنان محمد رمضان منذ أيام أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت تحت عنوان “بحب أغيظهم” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية بحب أغيظهم محمد رمضان

ووصلت مشاهدات أغنية محمد رمضان الجديدة بحب أغيظهم إلى أكثر من 258 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها.

وكان قد خرج الفنان محمد رمضان، عن صمته للرد على أزمة، إطلالته الأخيرة في أحد المهرجانات الفنية بأمريكا، والتي تعرض بسببها لانتقادات حادة من الجمهور.

في هذا السياق، نشر “رمضان”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو ليوضح من خلاله سر إطلالته الأخيرة.

وقال رمضان، خلال الفيديو: "أنا كنت مأجل الرد لحد الحفلة الثانية، الحفلة اللي شايل فيها اسم بلدي وجمهوري من أول يوم، جمهوري اللي حافظني وكبرت قدام عينه، عارف إني عمري ما لبست واحدة ست في فيلم ولا مسلسل".

وتابع “رمضان”: “جمهوري اللي حافظني عارف إني لبست حلق في فيلم وكليب، لكن في الحقيقة عمره ما لبس ولا هيلبس حلق، وعارف إن أكيد إن الأوت فيت ما يقصدش الشكل اللي طلب بيها في السوشيال ميديا”.

واختتم “المقصود من الإطلالة هو الشكل الفرعوني، مش الشكل اللى الناس فهمته”.

على الجانب الآخر، تألق النجم محمد رمضان خلال حفله الثاني ضمن مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد مسرح الحفل تجهيزات ضخمة لفقرته منها تجهيزات فرعونية، وأطل على الجمهور بإطلالة مختلفة، ولكنه في بعض الأغاني الأخرى ظهر عاريا مثلما فعل في حفله الأول وارتدى ملابس تشبه بدلة الرقص.



حفل محمد رمضان في كوتشيلا

وفاجأ محمد رمضان الحضور بدخوله على المسرح وهو يدخن الشيشة أثناء غنائه أغنية الملك في عرض استعراضي ضخم.

كما شهد حفل محمد رمضان الثاني ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلقاء معجب جواز السفر المصري عليه أثناء غنائه على المسرح.

معجب يلقي الباسبور المصري على محمد رمضان

وجاء رد فعل الفنان محمد رمضان بأن التقط الباسبور وقبَّله ووضعه على صدره ورأسه وأعطاه مرة أخرى إلى صاحبه.

ويحيي الفنان محمد رمضان، حفله الثاني ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي هذا الحفل بعد الجدل الذي أثاره مؤخرا بعد ظهوره بملابس تشبه بدلة الرقص في حفله الأخير.

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