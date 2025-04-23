ماجد المصري يعلن وصيته على الهواء ويكشف مرض ابنته الخطـر ورد فعله بعد قرار ارتدائها الحجاب (فيديو)

كشف الفنان ماجد المصري ، عن تفاصيل من حياته الأسرية، ومدى علاقته بأبنائه من زوجتيه الأولى والثانية.

وقال إن ابنته الكبرى من زوجته الأولى ماهيتاب في طريقها للعودة إلى ارتداء الحجاب، الذي خلعته بعد فترة من ارتدائه.

وأضاف ماجد المصري خلال حواره مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "الفصول الأربعة" المذاع عبر قناة الجديد "فن" اللبنانية: "هي كانت في بداية سن المراهقة زي ما بيحصل مع بنات كتير، قالت هلبس الحجاب وقلت لها بلاش في الأول وأنا متأكد إنها هتقلعه".

وتابع ماجد المصري: "الحجاب لازم يكون عن اقتناع، ولذيذ إنك تسيبها تحس الفترة دي وتقرب من ربنا، وهي في طريقها للرجوع إن شاء الله". وتحدث ماجد المصري خلال اللقاء عن مرض ابنته ماهيتاب في طفولتها قائلًا: "كان عندها شريان ما كانش بيوصل الدم للمخ، وأخذت كل فلوسي ورحت لدكتور القلب، والدكتور قال العملية هدية مني وابقى جيب أي حاجة لمعهد القلب والحمد لله صحتها كويسة".

ووجه ماجد المصري خلال اللقاء وصية لأبنائه الأربعة من زوجتيه الأولى والحالية قائلًا: "الاتحاد قوة، كل ما تبقوا مع بعض تبقوا أقوى، ربنا ما يحرمكم من بعض، ويزيد محبتكم لبعض، وتبقوا دايمًا سند لبعض، وادعوا لي كتير".

أوضح ماجد المصري تأثير فارق العمر بينه وبين أصغر بناته داليدا قائلًا: "داليدا أكثر واحدة واخدة نصيب الحب عن ولادي كلهم".

يذكر أن ماجد المصري عرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس".

قصة مسلسل إش إش

تدور أحداث مسلسل "إش إش" حول فتاة ترث من والدتها الجمال والفقر تُدعى "إش إش"، وتجد نفسها مضطرة أن تعمل كراقصة، وتدخل إلى عائلة الجريتلي عن طريق الصدفة، لتكتشف أن ما تمر به ما هو إلا امتداد لأسرار مدفونة داخل هذه العائلة.

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