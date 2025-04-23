حرائق غابات ضخمة في نيوجيرسي الأمريكية والنيران تقترب من محطة نووية (فيديو)

تسبب حريق غابات في ولاية نيوجيرسي بشمال شرق الولايات المتحدة في إجلاء آلاف السكان وإغلاق جزء من طريق سريع رئيسي، فيما أصبح موقع محطة نووية سابقة في المنطقة المهددة.

وأوضحت خدمة حرائق الغابات بالولاية مساء الثلاثاء أن الحريق امتد إلى مساحة تقارب 34 كيلومترا مربعا، ويهدد أكثر من 1300 مبنى. ولم يتم حتى الآن سوى احتواء حوالي 10% من مساحة الحريق.

Areas throughout New Jersey are under siege by a strong wildfire, as dark smoke-filled clouds cover the skyline today.#NewJersey #wildfire #FOXWeather pic.twitter.com/fMJ2mZwsiZ April 23, 2025

وحسب السلطات، فقد انقطعت الكهرباء عن معظم مناطق ناحية بارنيجيت، ولا يزال نحو 25 ألف مستهلك بلا كهرباء. وصدر أمر إخلاء إلزامي لعدد غير محدد من المباني في بلدة لاسي، وتم فتح ملاجئ في كنيسة ومدرسة ثانوية.

🚨#BREAKING: A major forest fire has broken out in parts of southern New Jersey, prompting evacuations as the blaze threatens nearby homes and buildings



📌#Waretown | #NewJersey



Watch as residents in nearby towns scramble to evacuate while numerous law enforcement and emergency… pic.twitter.com/kOkGUUwRVu — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 23, 2025

وحسب تقارير، فقد تم إغلاق طريق "غاردن ستيت باركواي"، أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في الولاية، بين بلدتي بارنيغيت ولاسي.

OCEAN COUNTY, NEW JERSEY - Video from along Rt. 9 in Waretown as 3,200+ acre Jones Road Wildfire breaks out.



pic.twitter.com/VcPi4SZFVK — 15News (@15News) April 23, 2025

وتقترب النيران من موقع محطة "أويستر كريك" Oyster Creek النووية السابقة التي أغلقت عام 2018، لكن "الوقود المستهلك" ما زال موجودا في الموقع، وقد تم الإبلاغ عن حريق صغير تم إخماده مساء الثلاثاء، حسب مسؤولين.

وتقع المحطة النووية السابقة في إحدى المناطق التي تخضع حاليا لإخلاء إلزامي من قبل خدمة حرائق غابات نيو جيرسي. وأكدت السلطات أنه قد تم تصميم وتشييد جميع المباني في موقع "أويستر كريك" بطريقة تجعلها قادرة على مقاومة الحريق.

🚨🇺🇸#BREAKING | UPDATE

Live helicopter footage as the New Jersey wildfire tonight. pic.twitter.com/XoHdZJu0rv — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) April 23, 2025

وحتى اللحظة، لم ترد تقارير عن أي إصابات، بينما لا تزال أسباب اندلاع الحريق قيد التحقيق، مع استمرار جهود فرق الإطفاء لاحتواء النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية.

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