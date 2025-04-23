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اقتصاد

ضرر سنندم عليه، رئيسة صندوق النقد تحذر من خطر ركود عالمي بسبب رسوم ترامب

رئيسة صندوق النقد،
رئيسة صندوق النقد، فيتو

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تزايد خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي إذا استمرت حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة.

وقالت جورجيفا في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" إنه في حين لا يتوقع الصندوق ومقره حاليا في واشنطن مثل هذا الركود، فإن تأثير التهديدات بـ الرسوم الجمركية أدت إلى خلق مستوى من عدم اليقين "خارج المخططات".

وأضافت "إذا كان لدينا مثل هذه السحابة من عدم اليقين تقترب وتقترب، فسيكون من الصعب على مجتمع الأعمال والمستهلكين اتخاذ القرارات، وسنكون قد تسببنا في ضرر ذاتي أؤكد لكم أننا سنندم عليه".

وتابعت: "إذا شهدنا حلًّا أسرع للتوترات التجارية، فمن المحتمل أن يرفع ذلك توقعات النمو العالمي، وهو أمر رائع للمستثمرين، ورائع للمستهلكين".

وأكدت جورجيفا أنه "إذا لم ننجح واستمرت حالة عدم اليقين المرتفعة، واستمرت مشكلات الرسوم الجمركية عالقة فوق رؤوسنا لوقت أطول، فسيمكننا بالفعل رؤية خفض أكبر للنمو العالمي، ثم تزداد احتمالات خطر الركود".

وكانت رئيسة صندوق النقد تتحدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف دول العالم.

وأصدر الصندوق أمس توقعاته الاقتصادية للعالم حيث خفض معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 2.8% مقابل 3.3% وفق توقعات يناير الماضي.

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رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ركود اقتصادي عالمي الحرب التجارية العالمية الرسوم الجمركية

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