الأربعاء 23 أبريل 2025
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حوادث

حفلات تعذيب وصفقات وعلاقة مع شخصية مشهورة، تهم جديدة لسارة خليفة بعد فحص هاتفها والواتساب

اتهامات جديدة تواجهها
اتهامات جديدة تواجهها سارة خليفة،فيتو

سارة خليفة، كشفت التحريات الأولية  التي أجراها ضباط مباحث القاهرة مع المنتجة سارة خليفة المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة عقب ضبطتها بكميات مخدرات مصنعة كبيرة وأموال وسيارات ومصوغات ذهبية حصيلة، أنه بفحص هاتف المتهمة ورسائل الواتساب تبين وجود فيديوهات تعذيب لأشخاص متورطة فيها المتهمة وجارٍ تفريغ الفيديوهات من قبل متخصصين لمعرفة هؤلاء الأشخاص وتحديد هويتهم.

كما كشفت المباحث الجنائية من خلال فحص رسائل الواتس أب، مواعيد صفقات كانت تعقدها المتهمة مع عملائها من تجار المخدرات وزبائنها  وتحديد أماكن الالتقاء، وكميات المخدرات.  

كما كشفت الرسائل واتساب التي جرى تفريغها من قبل متخصصين بالأجهزة الأمنية أن المتهمة تقيم علاقات عاطفية مع شخص مشهور، جارٍ استدعاؤه للتحقيق معه حول علاقته بالمتهمة ومدى معرفته بتجارة في المخدرات من عدمه.

 

وعلى جانب آخر حصلت فيتو على أسماء المتهمين حتى الآن في قضية المنتجة سارة خليفة والتي تم ضبطها بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وتم ضبط كميات كبيرة ومصوغات ذهبية وسيارات حصيلة الاتجار، المتهمة الأولى والرئيسية المنتجة سارة خليفة، وشقيقها محمد، و"خالد.ف"، و"سعيد.س"، و"أحمد.ع"، و"إسماعيل.م"، و"دريد" العراقي، (هارب)، الجاري إعداد أكمنة له لضبطه خلال ساعات.

من جانبها تؤكد فيتو أن كل ما تنشره هو ما تضمنته الأوراق الرسمية من تحقيقات ومعلومات أولية في القضية.. وأن ما تحمله الأوراق هي اتهامات ما زالت قيد التحقيق ولم يصدر فيها حكم قضائي نهائي بات بعد.

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سارة خليفة المواد المخدرة مخدرات مصنعة
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