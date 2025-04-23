متعمد أم إعادة ترتيب أوراق، ما المفاجأة التي يجهزها حسام حبيب لمدير أعمال شيرين السابق

في خطوة مفاجئة قرر الفنان حسام حبيب، عزمه تعيين يوسف سرور، مدير أعمال طليقته شيرين عبد الوهاب السابق، مديرًا لأعماله في المرحلة المقبلة.

ويأتي اختيار “حبيب” لـ"يوسف سرور، بعد النجاحات التي حققها سرور في إدارة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكما يبدو في خطوة لإعادة ترتيب أوراق “حبيب” الفنية والإعلامية وتعكس رغبته بتعزيز حضوره على الساحة الغنائية.

ما علاقة شيرين عبد الوهاب؟

جاء اختيار حسام لسرور بعد خبرته السابقة في استعادة وإدارة حسابات الفنانة شيرين عبدالوهاب، مما شجّع حسام على الاستفادة من هذه الخبرات؛ وتأتي هذه الخطوة بالرغم من الأنباء السابقة التي تحدثت عن خلافات بينه وبين شيرين.

توثيق الحسابات وتفاعل أكبر مع الجمهور

بفضل هذا التعاون، تمكن حسام حبيب من توثيق حساباته رسميًّا على منصتي "تيك توك" و"إكس"، وهو ما يسهم بتعزيز حضوره الرقمي، وزيادة التفاعل المباشر مع الجمهور، في إطار سعيه إلى تقديم نفسه بصورة جديدة.

ألبوم جديد

يعمل حبيب، حاليًّا، على إصدار ألبوم جديد مكوّن من 10 أغنيات، سيُطرح على مرحلتين. ويعبِّر الألبوم عن تجربتين مختلفتين في حياته؛ الأولى تتسم بالصعوبة والتعقيد، فيما تعكس الثانية بداية جديدة يسعى من خلالها إلى استعادة تألقه الفني.

دعم للمواهب الشابة وتعاون سينمائي

في مبادرة مميزة، أعلن حسام عن دعمه للمواهب الشابة في مجالات: الكتابة، والتلحين، والتوزيع، مؤكدًا أنه سيمنحهم فرصة للمشاركة في الألبوم الجديد.

كما أعلن عن تعاقده للمشاركة في الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" بالتعاون مع المخرج طارق العريان.

وكان الفنان حسام حبيب، كشف عن طبيعة علاقته بطليقته المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد الأزمات الأخيرة بينهما.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وقال “حبيب” خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك" أثناء الحديث عن ألبومه الغنائي الجديد: "أنا بحبها وبحترمها وبتمنى لها السعادة والنجاح دايمًا، وما عنديش أي مشكلة معاها".

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