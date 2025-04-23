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رياضة

مفاجأة حول مفاوضات الزمالك مع سالم الدوسري (فيديو)

سالم الدوسري
سالم الدوسري

فجرت قناة "أون سبورت" مفاجأة من العيار الثقيل حول مفاوضات نادي الزمالك مع سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال  للتعاقد معه في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر..

وينتهي عقد سالم الدوسري صاحب الـ 33 عامًا مع الهلال بنهاية الموسم الحالي وسط أنباء قوية حول تمديد عقده مع الفريق السعودي.

وتلقى الدوسري عدة عروض للرحيل عن الهلال من أندية سعودية على رأسها الدرعية والعلا وصلت إلى أرقام كبيرة تصل إلى 45 مليون ريال سعودي كراتب سنوي وفق تقارير صحفية.

وأكدت قناة "أون سبورت"  أن سالم الدوسري تم ترشيحه من جانب لجنة اكتشاف المواهب في الزمالك بوصفه لاعب حر ضمن سلسلة من اللاعبين الناشطين في مركز الجناح الهجومي مرشحة للانتقال في صفقات حرة.

وأشارت إلى أن لجنة اكتشاف المواهب رشحت اللاعب السعودي إلى لجنة التخطيط، لكن أحمد حسام "ميدو" عضو اللجنة وصف الأمر بأنها صفقة مستحيلة نظرًا لارتفاع قيمة الراتب السنوي الضخم للاعب.

وأوضحت أن الزمالك يراقب عدة لاعبين آخرين في مركز الجناح من بينهم ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري.

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