مفاجأة حول مفاوضات الزمالك مع سالم الدوسري (فيديو)

فجرت قناة "أون سبورت" مفاجأة من العيار الثقيل حول مفاوضات نادي الزمالك مع سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال للتعاقد معه في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر..

وينتهي عقد سالم الدوسري صاحب الـ 33 عامًا مع الهلال بنهاية الموسم الحالي وسط أنباء قوية حول تمديد عقده مع الفريق السعودي.

وتلقى الدوسري عدة عروض للرحيل عن الهلال من أندية سعودية على رأسها الدرعية والعلا وصلت إلى أرقام كبيرة تصل إلى 45 مليون ريال سعودي كراتب سنوي وفق تقارير صحفية.

رد حاسم من ميدو على احتمالية انتقال سالم الدوسري للزمالك بعد انتهاء عقده مع الهلال السعودي#ملعب_ON pic.twitter.com/xHugTZH7R5 — ON Sport (@ONTimeSports) April 22, 2025

وأكدت قناة "أون سبورت" أن سالم الدوسري تم ترشيحه من جانب لجنة اكتشاف المواهب في الزمالك بوصفه لاعب حر ضمن سلسلة من اللاعبين الناشطين في مركز الجناح الهجومي مرشحة للانتقال في صفقات حرة.

وأشارت إلى أن لجنة اكتشاف المواهب رشحت اللاعب السعودي إلى لجنة التخطيط، لكن أحمد حسام "ميدو" عضو اللجنة وصف الأمر بأنها صفقة مستحيلة نظرًا لارتفاع قيمة الراتب السنوي الضخم للاعب.

وأوضحت أن الزمالك يراقب عدة لاعبين آخرين في مركز الجناح من بينهم ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.