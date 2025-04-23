أول تعليق من نجل الفنان سليمان عيد على اللفتة الإنسانية من تركي آل الشيخ

سليمان عيد، في أول تعليق على اللفتة الإنسانية من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تجاه والده، قال عبد الرحمن عيد نجل الفنان الراحل سليمان عيد: "شكر الله سعيك سيادة المستشار تركي آل الشيخ جزاك الله خيرا ووفقك دائما".



وأضاف نجل الفنان الراحل سليمان عيد على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": “ربنا يرحم والدي ويغفرله ويسكنه الفردوس الأعلى بإذنه إن شاء الله، وشرف ليا إني أكون جزء صغير في المساهمة في إسعاد الناس زي أبويا والسير في خطاه دينيا وأدبيا وفنيا”.

وتابع: "الحمد لله أنا مؤمن جدا وعندي يقين أي حاجة حلوة حصلتلي وهتحصلي في حياتي كلها فا هي أولا كرم ولطف من ربنا ثم ثانيا خير من حب الله وحب الناس لوالدي الله يرحمه".

واختتم: "الله يرحمك يا حبيبي ويغفرلك ويسكنك الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين والأنبياء".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وجه شركة صلة والمسؤول عن المسرحيات في موسم الرياض باعتباره الفنان الراحل سليمان عيد مشاركًا في المسرحية الموسم القادم والاستفادة من نجله عبده الذي يعمل في الإنتاج خلف الكواليس.

لفتة إنسانية من تركي آل الشيخ لـ سليمان عيد

وقال “آل الشيخ” على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد... بلغني أخوي عدنان كيال المسؤول عن المسرحيات في موسم الرياض على أن سليمان الله يرحمه شارك وأسعد الكثير من الجماهير في أكثر من 10 مسرحيات في آخر 6 سنوات في المملكة وأنه أبلغه منذ أيام برغبته أن يكون في الموسم القادم في مسرحية مع النجم الكبير كريم عبدالعزيز لكن القدر لم يمهله وهذه إرادة الله".

موسم الرياض القادم

وأضاف “آل الشيخ”: "لذلك وجهت شركة صلة والأخ عدنان باعتباره مشاركًا في المسرحية والموسم القادم وأيضا بلغني أن ابنه عبده يعمل في الإنتاج خلف الكواليس ووجهت بالاستفادة منه في الموسم".

وفاة الفنان سليمان عيد

وتوفي نجم الكوميديا "سليمان عيد" الجمعة الماضي، نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكشف مصدر مقرب من الفنان سليمان عيد، تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة الفنان، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ووفاته.

وقال المصدر لـ “فيتو” إن سليمان عيد، لم يستغرق ما يقرب من 10 دقائق بين نقله للمستشفى ووفاته، وذلك لأنه تعرض لهبوط حاد بالدورة الدموية، بالإضافة لتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، مما تسبب في وفاته.

وأكد المصدر، أن سليمان، لم يشكُ من أي أعراض أو أمراض قبل وفاته، وكان بصحة جيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.