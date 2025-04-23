الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انكسار الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الارصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة حيث تبدأ في الانخفاض التدريجي بدءًا من اليوم الأربعاء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ويكون هناك انخفاض آخر بدرجات الحرارة يوم الخميس المقبل من 3 إلى 7 درجات مئوية لتسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 29: إلى 28 درجة مئوية والسواحل الشمالية من 24 إلى 23 درجة مئوية وجنوب البلاد من  38 إلى 31 درجة مئوية.

 

txt

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وتحذر من الرياح المثيرة للأتربة

txt

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث  تنكسر الموجة الحارة ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:49

درجة الحرارة الصغرى:26

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وتحذر من الرياح المثيرة للأتربة

بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر، القاهرة تسجل 39 والصعيد يتجاوز الـ 40

ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تصل لـ 40 درجة، ارتفاع شديد في درجات الحرارة ورياح وأتربة غدا الثلاثاء
ads

الأكثر قراءة

حفلات تعذيب وصفقات وعلاقة مع شخصية مشهورة، تهم جديدة لسارة خليفة بعد فحص هاتفها والواتساب

حريق هائل بمصنع غزل ونسيج في شبرا الخيمة

انكسار الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة، ما القصة؟

حاولوا إنقاذ بعضهم، تفاصيل مصرع وإصابة 5 عمال بينهم مهندس في محطة صرف صحي بالإسكندرية (صور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

الزمالك يبدأ تحركات جدية لضم "دينامو" وسط بيراميدز

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وتحذر من الرياح المثيرة للأتربة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

هدنة 7 سنوات.. صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالأزمات والمشاكل

متى يكون لغير الوارثين نصيب من الميراث؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية