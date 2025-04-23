قائمة أعلى الرياضيين أجرا في التاريخ ومفاجأة عن رونالدو وميسي

تصدر أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردون المعتزل، قائمة "سبورتيكو" لأعلى الرياضيين أجرا على مر العصور برصيد 3 مليارات دولار.

وحقق أعلى 50 رياضيًّا أجرًا على مر العصور ما مجموعه 37.7 مليار دولار حتى نهاية 2024، وهم يمثلون 8 رياضات مختلفة و16 دولة، حيث يتصدر لاعبو دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA" قائمة بـ 13 اسما، في مقدمتهم الأسطورة مايكل جوردان.

وتصدر مايكل جوردون القائمة برصيد 3 مليارات دولار، وتلاه مواطنه نجم الجولف تايجر وودز ثانيا برصيد 1.9 مليار دولار، ومن ثم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، في المرتبة الثالثة برصيد 1.8 مليار دولار، ومن ثم لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس بـ1.4 مليار دولار، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، خامسا برصيد 1.4 مليار دولار.

ويعتبر مايكل جوردان أحد أعضاء قاعة مشاهير كرة السلة، وبطل الدوري الأمريكي للمحترفين ست مرات، وبطل أولمبي مرتين مع المنتخب الوطني للولايات المتحدة.

بينما المرأة الوحيدة التي دخلت قائمة الخمسين الأعلى أجرا كانت لاعبة التنس الأمريكية المعتزلة سيرينا ويليامز.

وفي ما يلي قائمة الرياضيين العشرة الأوائل الأعلى أجرًا في التاريخ:

1- الأمريكي مايكل جوردون (كرة السلة) - 3 مليارات دولار

2- الأمريكي الجولف تايجر وودز (الغولف) - 1.9 مليار دولار

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو (كرة القدم) - 1.8 مليار دولار

4- الأمريكي ليبرون جيمس (كرة السلة) - 1.4 مليار دولار

5- الأرجنتيني ليونيل ميسي (كرة القدم) - 1.4 مليار دولار

6- الأمريكي أرنولد بالمر (الجولف) - 1.82 مليار دولار

7- الأمريكي جاك نيكلاوس (الجولف) - 1.75 مليار دولار

8- الإنجليزي ديفيد بيكهام (كرة القدم) - 1.61 مليار دولار

9- السويسري روجر فيدرر (التنس) - 1.59 مليار دولار

10- الأمريكي فلويد مايويذر (الملاكمة) - 1.52 مليار دولار.

وتشمل الأرباح الرواتب والمكافآت وأموال الجوائز والحوافز والإعلانات والتراخيص وحقوق الملكية والتذكارات والعقود، بينما لا تشمل مكونات الرواتب التعويضات المؤجلة حتى يتم دفعها.

يحتل لاعبون من 8 رياضات مختلفة مراكز متقدمة في قائمة أفضل 50 رياضيا، ومعظمهم معتزلون، بينما 18 منهم لا يزالون يمارسون الرياضة، ولكن مثل مايكل جوردان، فإن اعتزال الرياضة لا يعني نهاية تدفق الأموال، بينما يحتل لاعبو الجولف 8 مراكز ضمن أفضل 50 لاعبًا، وهم في المرتبة الثانية بعد كرة السلة، حيث يستفيد لاعبو الغولف من مسيرة مهنية امتدت لعقود.

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