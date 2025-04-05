أخبار مصر: كارثة بسبب انفجار شاحن هاتف بالهرم، ارتفاع أسعار الجبن، عبد الحفيظ ينقلب على الأهلي، ترامب يفقد صيدا ثمينا بسبب الرسوم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قائمة جديدة لأسعار جبنة رودس، والتطبيق اليوم

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن إرسال شركة البروج المنتجة للجبنة رودس قوائم بأسعار منتجاتها تطبق بدءً من اليوم السبت 5 أبريل 2025.

بسبب شاحن تليفون، مصرع ربة منزل وإصابة زوجها و3 آخرين في حريق بالهرم

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها و4 آخرون في حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم تحرير محضر بالواقعة.

أسوشيتد برس: البيت الأبيض كان على وشك التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن "تيك توك" قبل رسوم ترامب

الخسارة دائما تأتي عندما تتغلب العضلات على العقل، هذا ما حدث في صفقة تيك توك الصينة، حيث كانت الصفقة قاب قوسين أو أدني في طريقها لأمريكا لولا تعجيل ترامب بفرض الرسوم الجمركية.

حالة الطقس اليوم السبت، رياح وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب الصعيد اليوم وذلك على فترات متقطعة.

اليوم، استئناف الدراسة بالمدارس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

يستأنف طلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية الدراسة اليوم السبت بجميع محافظات الجمهورية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وفق القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يهاجم إدارة الأهلي بسبب مباراة القمة (فيديو)

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن شعوره بالاستياء بسبب عدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك.

ارحلوا فورا وإلا، رسالة تثير رعب الأوكرانيين في أمريكا، ومصدر رسمي يوضح

تلقى العديد من الأوكرانيين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب برنامج إنساني رسالة بريد إلكتروني تُبلغهم بإلغاء إقامتهم، وتمهلهم سبعة أيام لمغادرة البلاد وإلا "ستلاحقهم الحكومة الاتحادية".

ارتفاع كبير في الفلمنك والإسطنبولي، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ تباين سعر الجبن الأبيض بأنواعها، فيما انخفضت اسعار الجبن الجودا والشيدر، مقابل ارتفاع أسعار الجبنة الرومي والفلمنك، في المحال التجارية.

حاسمة وبدأها بآية قرآنية، حمزة علاء يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد أنباء رحيله

وجه حمزة علاء، حارس مرمى النادي الأهلي، رسالة لجماهير الأهلي للرد على أنباء رحيله وعدم التجديد مع النادي.

أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات بعد الرد الصيني الصاعق على رسوم ترامب

انخفضت أسعار النفط 7 في المئة، أمس الجمعة، لتسجل عند التسوية أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، مما أدى إلى تزايد احتدام حرب تجارية عالمية يخشى المستثمرون من أن تؤدي إلى ركود.

التعرفة الجمركية الأمريكية على المنتجات البريطانية تدخل حيز التنفيذ

دخلت التعرفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على المنتجات البريطانية حيز التنفيذ اليوم السبت.

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025، عددًا من المباريات الهامة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.

محضر رسمي من ورثة عبد الحليم حافظ ضد منتحل ملكية "فيلا العندليب"

حرر ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ محضرًا في قسم شرطة العجوزة ضد أحد الأشخاص صاحب فيلا بالمهندسين، متهم، يدعي أنها ملك للراحل ويستغل تاريخه في الترويج للمكان وجلب الأموال من وراء ذلك.

الحلم، كم هدفا يفصل رونالدو عن الألف بعد ثنائيته في شباك الهلال؟

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على بعد خطوات من تحقيق حلم “الألف هدف”، بعد تسجيله ثنائية في شباك الهلال بدوري روشن السعودي لكرة القدم.

قيدوه وحطوا خشبة في فمه، وفاة مسن بعد أيام من اعتداء شقيقه ونجله عليه بسبب الميراث بالدقهلية

شهدت قرية البصراط مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية وفاة شخص في العقد الخامس من عمره، بعد 27 يومًا من محاولة إسعافه إثر تعدي شقيقه ونجله عليه بالضرب المبرح ووضعا عصا خشبية في فمه، بسبب خلافات على الميراث.

عرض إماراتي يهدد تجديد ربيعة للأهلي

كشفت تقارير إماراتية، عن رغبة العين الإماراتي في ضم رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد نجم الأحمر.

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يقاطعون حفل الذكرى الـ50 لشركة مايكروسوفت (فيديو)

قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين، حفل الذكرى الـ50 لشركة "مايكروسوفت" احتجاجا على قيام صناعة التكنولوجيا بتزويد إسرائيل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

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