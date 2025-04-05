بسبب شاحن تليفون، مصرع ربة منزل وإصابة زوجها و3 آخرين في حريق بالهرم

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها و 4 آخرين في حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم تحرير محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بشاحن هاتف محمول ترتب عليه اشتعال الحريق داخل الشقة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق عقب تلقي بلاغ من النجدة بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن الحريق، حيث انتقل على الفور المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم والنقيب أحمد عبادة معاون المباحث لمكان الحادث.

وأسفر الحريق عن إصابة مالك الشقة (50 سنة) بحروق متفرقة في الجسم، بينما لقيت زوجته مصرعها إثر تعرضها للاختناق بسبب الأدخنة وهي تحاول الهروب بعد تصاعد النيران على السلم مما أدى إلى مصرعها، كما أصيب 3 آخرون بحروق أثناء محاولتهم إطفاء الحريق.

كما قامت جهات التحقيق المختصة بالتحقيق في أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.

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