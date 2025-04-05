السبت 05 أبريل 2025
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اقتصاد

ارتفاع كبير في الفلمنك والإسطنبولي، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

أسعار الجبن اليوم
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ تباين سعر الجبن الأبيض بأنواعها، فيما انخفضت اسعار الجبن الجودا والشيدر، مقابل ارتفاع أسعار الجبنة الرومي والفلمنك، في المحال التجارية.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الجبن بأنواعها بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

 وارتفعت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 5 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 118.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 160 جنيها.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

 فيما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 5 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 366.4 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الجبن جودا بين 355 إلى 440 جنيهًا في الأسواق.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 49 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 489.1 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 426 جنيها إلى 655 جنيهًا.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار الجبن الرومي بنحو 50 قرشًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 276.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 240 جنيهًا إلى 300 جنيه.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية ارتفاعًا يقدر بـ 9 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 122.4 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 105 جنيهات إلى 160 جنيهًا.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي ارتفاعًا يقدر بـ 14 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 139.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 31.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 441.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 300 جنيه إلى 538 جنيهًا.

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