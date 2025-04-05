أسوشيتد برس: البيت الأبيض كان على وشك التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن "تيك توك" قبل رسوم ترامب

الخسارة دائما تأتي عندما ننغلب العضلات على العقل، هذا ما حدث في صفقة تيك توك الصينة، حيث كانت الصفقة قاب قوسين أو أدني في طريقها لأمريكا لولا تعجيل ترامب بفرض الرسوم الجمركية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس”، بحسب مصدر مطلع على المفاوضات، أوشك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبرام اتفاق الأربعاء لتحويل تطبيق تيك توك إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة ويمتلكها ويديرها غالبية من المستثمرين الأمريكيين، مع احتفاظ شركة "بايت دانس" الصينية بحصة أقلية لكن الاتفاق انهار الخميس، بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة واسعة النطاق، بما في ذلك ضد الصين.

وقال المصدر، الذي تحدث لوكالة "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ممثلين عن شركة "بايت دانس" اتصلوا بالبيت الأبيض للإبلاغ عن أن الصين لن توافق على الاتفاق بعد الآن حتى تتوفر إمكانية التفاوض حول التجارة والرسوم الجمركية.

وأضاف المصدر أنه بحلول يوم الجمعة لم يكن من المؤكد ما إذا كان بالإمكان الإعلان عن اتفاق أولي، بعدما أدى تراجع الحكومة الصينية عن موقفها إلى تعقيد قدرة تيك توك على إرسال إشارات واضحة بشأن طبيعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه، خوفًا من التأثير سلبًا على مفاوضاتها مع الجهات التنظيمية الصينية.

وبدلًا من ذلك، أعلن ترامب أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا بتأجيل حظر تطبيق تيك توك الذي أقره الكونجرس – والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ السبت – لمدة 75 يومًا إضافية.

وفي توضيح لسبب تمديد المهلة التي كان من المفترض أن تنتهي السبت، كتب ترامب في حسابه على موقع "تروث" للتواصل الاجتماعي: "يعمل فريقي على التوصل إلى اتفاق لإنقاذ تيك توك، وقد حققنا تقدما هائلا"، مؤكدا أن "الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال كافة الإجراءات القانونية".



وأضاف: "لهذا السبب أوقع الأمر التنفيذي بهدف التمديد في عمل تطبيق تيك توك لمدة 75 يوما أخرى"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن "يهوى تطبيق تيك توك في الظلام"، معربا عن أمله في استمرار التعاون الفعال بحسن نية مع الصين، على الرغم من استياء بكين من الرسوم الجمركية، وهذه إشارة إلى أن الرسوم الجمركية هي الأداة الاقتصادية الأقوى، وهي مهمة للغاية للأمن القومي.



واختتم ترامب بالقول إن الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر "إتمام الصفقة مع تيك توك والصين".

بدورها نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن صفقة لفصل أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة توقفت بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق عليها في أعقاب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية مضادة.

وقال أحد المصدرين إن الصفقة، التي كان قد تم الانتهاء من صياغتها إلى حد كبير بحلول يوم الأربعاء، كانت ستفصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لتصبح شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة يملكها ويديرها أغلبية من المستثمرين الأمريكيين.

وكانت شركة بايت دانس المالكة للتطبيق ستحتفظ بموجب هذه الصفقة بحصة أقلية تقل عن 20 بالمئة.

وذكر المصدر أن الصفقة حظيت بموافقة المستثمرين الحاليين والجدد و"بايت دانس" والحكومة الأمريكية.

وتم التوصل إلى الاتفاق شبه النهائي عبر مفاوضات استمرت عدة أشهر، حيث تولى فريق نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس التفاوض بشكل مباشر مع عدد من المستثمرين المحتملين ومسؤولين من شركة "بايت دانس".

وكانت إدارة ترامب واثقة من أن الصين ستوافق على الاتقاق المقترح إلى أن دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، بحسب مصادر وكالة "أسوشيتد برس".





وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر في مارس الماضي مشروع قانون يلزم تطبيق تيك توك بقطع العلاقات مع شركته الصينية الأم "بايت دانس" في غضون 180 يوما وإلا سيتعرض للحظر في الولايات المتحدة.



وتزعم الولايات المتحدة أن الصين تستخدم التطبيق لمراقبة مستخدميه وجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين واستخدامها في "أنشطة خبيثة".



يشار إلى أن تيك توك هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، تم إطلاقه في عام 2018 ومملوك لشركة "بايت دانس" الصينية. وأصبح رائدا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين ويكتسب شعبية في جميع أنحاء العالم.

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