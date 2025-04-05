محتجون مؤيدون للفلسطينيين يقاطعون حفل الذكرى الـ50 لشركة مايكروسوفت (فيديو)

قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين، حفل الذكرى الـ50 لشركة "مايكروسوفت" احتجاجا على قيام صناعة التكنولوجيا بتزويد إسرائيل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يقاطعون حفل الذكرى الـ50 لشركة "مايكروسوفت"

وتسبب احتجاج لموظفي مايكروسوفت المؤيدين للفلسطينيين في تعطيل احتفال الشركة بالذكرى الخمسين، ما أحدث رد فعل مناهضا لقيام صناعة التكنولوجيا بتزويد إسرائيل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman was interrupted during a presentation by a protestor slamming Microsoft for AI tools used by military forces involved in the war in Gaza. https://t.co/Um7pP1rbDm pic.twitter.com/u6pfYMArxz April 4, 2025



وجاء الاحتجاج بينما كان الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت ايه آي" مصطفى سليمان يقدم تحديثا لمنتجات الشركة ورؤية طويلة الأجل لمنتج مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبيلوت"، إلى جمهور شمل المؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل غيتس والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر.

عار عليك.. أيديهم ملطخة بالدماء

وصاحت إبتهال أبوسعد الموظفة في مايكروسوفت وهي تسير باتجاه المسرح "مصطفى، عار عليك" فتوقف سليمان عن إلقاء كلمته.

وأضافت "أنت تزعم أنك تهتم باستخدام الذكاء الاصطناعي للخير ولكن مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.. 50 ألف شخص ماتوا ومايكروسوفت تدعم هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا".

وقال سليمان: "شكرا لك على احتجاجك، لقد سمعتك".

وتابعت أبو سعد أنه و"كل مايكروسوفت" أيديهم ملطخة بالدماء. كما ألقت على المسرح الكوفية الفلسطينية، التي أصبحت رمزا لدعم الشعب الفلسطيني، قبل أن يتم إخراجها من الفعالية.

وقام محتج ثان بتعطيل جزء آخر من الاحتفال عندما كان جيتس وبالمر والرئيس التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا على خشبة المسرح – وهو أول تجمع عام منذ عام 2014 للرجال الثلاثة الذين شغلوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

An employee disrupted Microsoft’s 50th anniversary event to protest its use of AI.

“Shame on you,” said Microsoft worker Ibtihal Aboussad, speaking directly to Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman. “You are a war profiteer. Stop using AI for genocide. Stop using AI for genocide in… pic.twitter.com/cfub3OJuRv — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) April 4, 2025

وكشف تحقيق في وقت سابق من العام الجاري أن "نماذج ذكاء اصطناعي من شركتي مايكروسوفت وأوبن ايه آي تم استخدامها كجزء من برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحربين الأخيرتين في غزة ولبنان".

كما تضمن تفاصيل عن "غارة جوية إسرائيلية خاطئة في عام 2023 أصابت سيارة كانت تقل أفرادا من عائلة لبنانية، مما أسفر عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات وجدتهن".

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