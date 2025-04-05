عرض إماراتي يهدد تجديد ربيعة للأهلي

كشفت تقارير إماراتية، عن رغبة العين الإماراتي في ضم رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد نجم الأحمر.

ويسابق مسؤولو النادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ملف تجديد عقد رامي ربيعة والذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد حتى الآن رغم اقتراب الموسم على الانتهاء، بسبب الاختلاف على بعض الأمور التفاوضية الخاصة بملف التجديد.

ويرغب الأهلي في تجديد عقد ربيعة وياسر لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لموسم آخر وفق نسبة المشاركة الخاصة بكل لاعب في الموسم المقبل، وهو ما يتحفظ عليه ربيعة في أن تكون مدة التجديد لثلاثة مواسم أو موسمين على أقل تقدير، بدون وضع شرط معين يخص نسبة المشاركة في المباريات.

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