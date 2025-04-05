السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عرض إماراتي يهدد تجديد ربيعة للأهلي

رامي ربيعة،فيتو
رامي ربيعة،فيتو

كشفت تقارير إماراتية، عن رغبة العين الإماراتي في ضم رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد نجم الأحمر.

ويسابق مسؤولو النادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ملف تجديد عقد رامي ربيعة والذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد حتى الآن رغم اقتراب الموسم على الانتهاء، بسبب الاختلاف على بعض الأمور التفاوضية الخاصة بملف التجديد.

ويرغب الأهلي في تجديد عقد ربيعة وياسر لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لموسم آخر وفق نسبة المشاركة الخاصة بكل لاعب في الموسم المقبل، وهو ما يتحفظ عليه ربيعة في أن تكون مدة التجديد لثلاثة مواسم أو موسمين على أقل تقدير، بدون وضع شرط معين يخص نسبة المشاركة في المباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رامي ربيعة الأهلي لاعب النادي الاهلي

مواد متعلقة

أحمد حسن يكشف حديثه مع الجنايني للتجديد لزيزو

حاسمة وبدأها بآية قرآنية، حمزة علاء يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد أنباء رحيله

كريستيانو رونالدو يغرد في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري السعودي

شاهد أهداف مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي

بعد تألقه أمام الهلال، أرقام كريستيانو رونالدو منذ بداية الموسم في جميع البطولات

تعادل ثمين لمنتخب تونس أمام السنغال بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما

استياء في كأس الأمم الأفريقية للناشئين بسبب التحكيم، ومنتخب مصر يسجل احتجاجه

شاهد، إصابة كريستيانو رونالدو بديربي النصر والهلال في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

بسبب شاحن تليفون، مصرع ربة منزل وإصابة زوجها و3 آخرين في حريق بالهرم

ارتفاع كبير في الفلمنك والإسطنبولي، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

أحمد حسن يكشف حديثه مع الجنايني للتجديد لزيزو

قائمة جديدة لأسعار جبنة رودس، والتطبيق اليوم

7 معلومات عن مصنع 200 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربي (صور)

حقيقة توقيع عقوبة على ربيعة وعاشور بعد مشادة مباراة الهلال السوداني (فيديو)

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يهاجم إدارة الأهلي بسبب مباراة القمة (فيديو)

منوعات

المزيد

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يقاطعون حفل الذكرى الـ50 لشركة مايكروسوفت (فيديو)

طفل ينفذ سرقة على طريقة أفلام الكوميديا (فيديو)

العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة في سوريا

فريق بحثي صيني يكشف كيفية تكاثر أنثى ثعبان دون ذكور

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع كبير في الفلمنك والإسطنبولي، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الهلال مع الأهلي والزمالك ضد ستيلينبوش.. آرسنال أمام ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 5 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 5 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية