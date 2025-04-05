السبت 05 أبريل 2025
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اليوم، استئناف الدراسة بالمدارس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو
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يستأنف طلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية الدراسة اليوم السبت بجميع محافظات الجمهورية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وفق القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

ويستأنف طلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية الذين لا يحصلون على إجازة السبت الدراسة بدءا من اليوم، فيما يستأنف الطلاب الذين تبدأ الدراسة بمدارسهم الأحد.

 

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارًا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية، بداية من يوم السبت الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥ حتى يوم الجمعة الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقد نص القرار على أن تكون إجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٥.

إجازة عيد الفطر المبارك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتى يوم الأربعاء الموافق ٢ من أبريل عام ٢٠٢٥.

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طلاب المدارس الدراسة وزير التربية والتعليم المدارس الرسمية عيد الفطر المبارك

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