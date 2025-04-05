السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم السبت، رياح وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب الصعيد اليوم وذلك على فترات متقطعة.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت وتحذر من نشاط للرياح في هذه المناطق

حالة الطقس غدا السبت 5-4-2025 في محافظة الفيوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة  ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:19

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس الطقس اليوم الطقس الطقس اليوم السبت

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت وتحذر من نشاط للرياح في هذه المناطق

الأرصاد الجوية تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

مائل للبرودة في هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة والمحافظات

الأكثر قراءة

أحمد حسن يكشف حديثه مع الجنايني للتجديد لزيزو

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يهاجم إدارة الأهلي بسبب مباراة القمة (فيديو)

شاهد أهداف مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

إصابة 5 أشخاص في حريق منزل مكون من طابقين ببئر العبد شمال سيناء

أمريكا تفرض عقوبات على 7 شركات مقرها الإمارات بسبب السودان، وأبوظبى توضح التفاصيل

السر في قاعدة تي 4، إسرائيل تبعث رسالة ودية لتركيا بعد تفجير حلمها بسوريا

طفل ينفذ سرقة على طريقة أفلام الكوميديا (فيديو)

منوعات

المزيد

طفل ينفذ سرقة على طريقة أفلام الكوميديا (فيديو)

العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة في سوريا

فريق بحثي صيني يكشف كيفية تكاثر أنثى ثعبان دون ذكور

ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بسبب الشاورما في تركيا إلى 648 شخصا

المزيد

خدمات

المزيد

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر مساء اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الهلال مع الأهلي والزمالك ضد ستيلينبوش.. آرسنال أمام ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 5 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

حفص الأشهر في مصر، سيرة رواة القراءات العشر للقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية