حاسمة وبدأها بآية قرآنية، حمزة علاء يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد أنباء رحيله

نشر حمزة علاء، حارس مرمى النادي الأهلي، للرد على أنباء رحيله وعدم التجديد مع النادي.

رسالة حمزة علاء لجماهير النادي الأهلي

ونشر حمزة علاء عبر حسابه على منصة «إنستجرام»، الآية القرآنية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».

وقال: “رسالة إلى جماهير النادي الأهلي الغالية، حابب أوضح حاجة مهمة بخصوص الكلام اللي اتقال عني في الإعلام مؤخرًا، واللي بيقول إني رفضت أقعد مع إدارة النادي أو الناس المسؤولة في النادي اللي أتشرف بالانتماء ليه منذ طفولتي حتى الآن.. الكلام ده كله مش حقيقي ومفيش منه أي حاجة صح”.

وأضاف: أنا عمري ما اتأخرت عن أي اجتماع يخص مصلحة النادي، وبحترم كل شخص مسؤول في الكيان ده، وموجود دايمًا عشان أسمع وأتكلم في أي وقت يتطلب كده".

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