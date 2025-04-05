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اقتصاد

أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات بعد الرد الصيني الصاعق على رسوم ترامب

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

انخفضت أسعار النفط 7 في المئة، أمس الجمعة، لتسجل عند التسوية أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، مما أدى إلى تزايد احتدام حرب تجارية عالمية يخشى المستثمرون من أن تؤدي إلى ركود.

وأعلنت الصين أنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34 في المئة على جميع السلع الأمريكية بدءا من 10 أبريل.


وتستعد الدول في جميع أنحاء العالم للرد على رفع ترامب الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من قرن.

وقال بنك جيه.بي مورجان الاستثماري إنه يرى الآن فرصة بنسبة 60 في المئة لحدوث ركود اقتصادي عالمي بحلول نهاية العام، بعد أن كانت النسبة تبلغ 40 في المئة في السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، أي 6.5 في المئة، إلى 65.58 دولار للبرميل عند التسوية.

 وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.96 دولار، أي 7.4 في المئة، إلى 61.99 دولار عند التسوية، وفق «سكاي نيوز».

وهبط خام برنت خلال الجلسة إلى 64.03 دولار وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 60.45 دولار، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات.

وسجل خام برنت أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في عام ونصف، فيما تكبد خام غرب تكساس الوسيط أكبر خسارة في عامين.

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