قائمة جديدة لأسعار جبنة رودس، والتطبيق اليوم

أسعار جبنة رودس بدءًا من اليوم السبت، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن إرسال شركة البروج المنتجة للجبنة رودس قوائم بأسعار منتجاتها تطبق بدءً من اليوم السبت 5 أبريل 2025.

أسعار جبنة رودس وفقًا للقائمة الجديدة

وعن أسعار جبنة رودس وفقًا للقائمة الجديدة في الأسواق؛ والتي ستطبق بدًا من اليوم السبت الموافق 5 أبريل 2025؛ فجاءت كالتالي:

سعر جبنه رودس بدءًا من اليوم السبت

أسعار جبنة رودس عبوة وزن 125 جرامًا

وسجل سعر جبنة رودس 125 جرامًا نحو 11.5 جنيه للمستهلك؛ وتشمل أصناف فيتا وإسطنبولي وزيتون، فيما بلغ سعر الشرنك 415 جنيهًا لعدد 40 علبة.

وبلغ سعر جبنة رودس قطشة / شيدر / رومي / فلمنك/ بسطرمة/ قديمة عبوة وزن 125 جرامًا نحو 12 جنيهًا والشرنك 40 عبوة بسعر 430 جنيهًا.

اسعار جبنه رودس بدءًا من اليوم السبت

أسعار جبنة رودس عبوة وزن 250 جرامًا

وسجل سعر جبنة رودس فيتا 250 جرامًا نحو 22 جنيهًا؛ وتشمل أصناف جبنة رودس فيتا وإسطنبولي وزيتون وبراميلي وملح خفيف وشطة والشرنك 27 عبوة بـ 530 جنيهًا.

وبلغ سعر جبنة رودس أصناف قشطة وبسطرمة وشيدر ورومي وفلمنك وبلوتشر وقديمة عبوة وزن 250 جرامًا نحو 23 جنيهًا، والشرنك بـ 550 جنيهًا.

أسعار جبنة رودس عبوة وزن 500 جرام

وبلغ سعر علب جبنة رودس 500 جرام نحو 43 جنيهًا؛ لأصناف جبنة رودس فيتا وإسطنبولي وزيتون وبراميلي وملح خفيف وشطة، وسعر 45 جنيهًا لأصناف جبنة رودس قشطة وبسطرمة وشيدر ورومي وفلمنك وبلوتشر وقديمة.

أسعار جبنة رودس عبوة وزن 1000 جرام

فيما بلغ سعر عبوة جبنة رودس فيتا أو اسطنبولي وزن 1000 جرام بسعر 84 جنيهًا للمستهلك، فيما سجلت جبنة رودس قشطة أو شيدر أو رومي أو فلمنك وزن 1000 جرام سعر 86 جنيهًا للمستهلك.

أسعار جبنة رودس فيتا جولد في الأسواق

وسجلت جبنة رودس فيتا طبيعي جولد وزن 250 جرامًا سعر 40 جنيهًا للمستهلك.

وسجلت جبنة رودس فيتا طبيعي جولد وزن 500 جرام سعر 79 جنيهًا للمستهلك.

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