لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يهاجم إدارة الأهلي بسبب مباراة القمة (فيديو)

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن شعوره بالاستياء بسبب عدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية: أنا برضه كأهلاوي، كنت محتاج توضيح من الأهلي مروحناش الماتش ليه واتخصم مني 3 نقاط ليه، كنا محتاجين توضيح القرار اللي أنا أخذته صح يبقى أنا اتعاقبت ليه؟ مش موضوع بقى نقسم البلد نصين، أنا أخسر كورة مفيش مشكلة ولو ليا حق أخذه".



وتابع عبد الحفيظ: "طيب مين خصمه لي النقاط؟ الرابطة ولا اتحاد الكورة ولا الأهلي مكنش على حق؟ أنا كسيد عبدالحفيظ الصراحة مش مستحمل فكرة إني خسرت نقطة واحدة عشان ملعبتش".

سيد عبد الحفيظ: محتاج حد يوضحلي من النادي الأهلي احنا اتخصم علينا ٣ نقاط ليه … أنا معترض تمامًا ان حد يقولي ايه المشكلة لما نخسر دوري ما انا عندي ٤٤ pic.twitter.com/rTxRMcVOxm — Wael Al-Emam / وائل الإمام (@wael_alemam) April 4, 2025

وأكد عبد الحفيظ رفضه فكرة خصم النقاط إذا كان الأهلي على حق، مشيرًا إلى أهمية الأرقام التاريخية في مباريات الديربي، قائلًا:" مش قابل أن خصم مني نقطة لو أنا على حق، في أرقام تاريخية مع المنافس لازم تركز عليها، أنا ليا 12 سنة بكسب الزمالك، الموسم الحالي ما حصلتش، يا جماعة ده ديربي، كل ما تعلى الأرقام معاه تفرق تسويقيًا".

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