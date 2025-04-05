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رياضة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يهاجم إدارة الأهلي بسبب مباراة القمة (فيديو)

سيد عبد الحفيظ، فيتو
سيد عبد الحفيظ، فيتو

كشف  سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن شعوره بالاستياء بسبب عدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية: أنا برضه كأهلاوي، كنت محتاج توضيح من الأهلي مروحناش الماتش ليه واتخصم مني 3 نقاط ليه، كنا محتاجين توضيح القرار اللي أنا أخذته صح يبقى أنا اتعاقبت ليه؟ مش موضوع بقى نقسم البلد نصين، أنا أخسر كورة مفيش مشكلة ولو ليا حق أخذه".

 


وتابع  عبد الحفيظ: "طيب مين خصمه لي النقاط؟ الرابطة ولا اتحاد الكورة ولا الأهلي مكنش على حق؟ أنا كسيد عبدالحفيظ الصراحة مش مستحمل فكرة إني خسرت نقطة واحدة عشان ملعبتش".

وأكد عبد الحفيظ رفضه فكرة خصم النقاط إذا كان الأهلي على حق، مشيرًا إلى أهمية الأرقام التاريخية في مباريات الديربي، قائلًا:" مش قابل أن خصم مني نقطة لو أنا على حق، في أرقام تاريخية مع المنافس لازم تركز عليها، أنا ليا 12 سنة بكسب الزمالك، الموسم الحالي ما حصلتش، يا جماعة ده ديربي، كل ما تعلى الأرقام معاه تفرق تسويقيًا".

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