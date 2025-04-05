مواعيد مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025، عددًا من المباريات الهامة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.
وجاءت مباريات اليوم السبت ومواعيدها والقنوات الناقلة كالتالي:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
إيفرتون ضد آرسنال - الساعة: 1:30 مساء بتوقيت مصر، 2:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
كريستال بالاس ضد برايتون - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2
إبسويتش تاون ضد وولفرهامبتون - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1
وست هام يونايتد ضد بورنموث - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2
أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست - الساعة: 6:30 مساء بتوقيت مصر، 7:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال مدريد ضد فالنسيا - الساعة: 4:15 مساء بتوقيت مصر، 5:15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
برشلونة ضد ريال بيتيس - الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
بارما ضد انتر ميلان - الساعة:6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
ميلان ضد فيورنتينا -الساعة: 8:45 مساء بتوقيت مصر، 9:45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
القادسية ضد الاتفاق -الساعة: 4:15 مساء بتوقيت مصر، 5:15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: ssc 1
الرياض ضد ضمك -الساعة: 4:15 مساء بتوقيت مصر، 5:15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: ssc اكسترا 2
الأهلي ضد الاتحاد -الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: ssc 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هايدنهايم ضد باير ليفركوزن -الساعة: 3:30 مساء بتوقيت مصر، 4:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5
فرايبورج ضد بوروسيا دورتموند -الساعة: 3:30 مساء بتوقيت مصر، 4:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6
فيردر بريمن ضد آينتراخت فرانكفورت -الساعة: 6:30 مساء بتوقيت مصر، 7:30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان ضد أنجيه -الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
بريست ضد موناكو - الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2
ليون ضد ليل -الساعة: 9:05 مساء بتوقيت مصر، 10:05 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
مواعيد دوري أدنوك
العروبة ضد اتحاد كلباء - الساعة: 3:50 مساء بتوقيت مصر، 4:50 مساء بتوقيت السعودية.
البطائح ضد عجمان -الساعة: 6:30 مساء بتوقيت مصر، 7:30 مساء بتوقيت السعودية.
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
الدحيل ضج الشمال – الساعة 4 مساء.
القناة الناقلة: الكأس القطرية 2
قطر ضد الخور – الساعة 4 مساء.
القناة الناقلة: الكأس القطرية 1
الريان ضد السد – الساعة 6:15 مساء.
القناة الناقلة: الكأس القطرية 1
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