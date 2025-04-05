السبت 05 أبريل 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025، عددًا من المباريات الهامة في  مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.

وجاءت مباريات اليوم السبت ومواعيدها والقنوات الناقلة كالتالي:
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد آرسنال - الساعة:  1:30 مساء بتوقيت مصر، 2:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

كريستال بالاس ضد برايتون - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2

إبسويتش تاون ضد وولفرهامبتون - الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1

وست هام يونايتد ضد بورنموث - الساعة:  4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست - الساعة:  6:30 مساء بتوقيت مصر، 7:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد فالنسيا - الساعة:  4:15 مساء بتوقيت مصر، 5:15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

برشلونة ضد ريال بيتيس - الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بارما ضد انتر ميلان - الساعة:6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن

ميلان ضد فيورنتينا -الساعة:  8:45 مساء بتوقيت مصر، 9:45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن.

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي

القادسية ضد الاتفاق -الساعة: 4:15 مساء بتوقيت مصر، 5:15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: ssc 1

الرياض ضد ضمك -الساعة:  4:15 مساء بتوقيت مصر، 5:15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: ssc اكسترا 2

الأهلي ضد الاتحاد -الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: ssc 1

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم ضد باير ليفركوزن -الساعة:  3:30 مساء بتوقيت مصر، 4:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

فرايبورج ضد بوروسيا دورتموند -الساعة:  3:30 مساء بتوقيت مصر، 4:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6

فيردر بريمن ضد آينتراخت فرانكفورت -الساعة: 6:30 مساء بتوقيت مصر، 7:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد أنجيه -الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

بريست ضد موناكو - الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

ليون ضد ليل -الساعة: 9:05 مساء بتوقيت مصر، 10:05 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

 

مواعيد  دوري أدنوك

العروبة ضد اتحاد كلباء - الساعة: 3:50 مساء بتوقيت مصر، 4:50 مساء بتوقيت السعودية.

البطائح ضد عجمان -الساعة:  6:30 مساء بتوقيت مصر، 7:30 مساء بتوقيت السعودية.

 

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

الدحيل ضج الشمال – الساعة 4 مساء.

القناة الناقلة: الكأس القطرية 2

قطر ضد الخور – الساعة 4 مساء.

القناة الناقلة:  الكأس القطرية 1

الريان ضد السد – الساعة 6:15 مساء.

القناة الناقلة: الكأس القطرية 1

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