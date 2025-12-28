عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)

18 حجم الخط

عمرو أديب، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا، فاجأ الإعلامي عمرو أديب خبيرة التاروت بسنت يوسف بسؤال مباشر على الهواء: «أنا معمولي سحر ولا لأ؟»، وذلك خلال حلقة من برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر.

خبيرة التاروت بسنت يوسف: نعم معمولك أسحار متعددة

وجاء رد بسنت يوسف صادمًا، إذ أكدت أن عمرو أديب «معمول له أكثر من سحر، وليس سحرًا واحدًا»، موضحة أن هذه الأسحار تعود إلى فترة زمنية طويلة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا تؤثر عليه.

عمرو أديب.. شخصية قوية وتحصين يمنع التأثير

وأضافت خبيرة التاروت أن عمرو أديب من الشخصيات القوية التي يصعب التأثير عليها روحيًا، مؤكدة أن هناك تحصينًا قويًا يحيط به، يمنع أي تأثير سلبي لتلك الأسحار، على حد وصفها.

دور الأم في تحصين عمرو أديب

وأشارت بسنت يوسف إلى أن والدة عمرو أديب لعبت دورًا كبيرًا في تحصينه، قائلة إن هذا التحصين كان له أثر واضح في حمايته، وهو ما جعله لا يشعر بأي تأثير أو أعراض.

تعليق عمرو أديب: مستهدف لكن بلا أثر

وعلّق عمرو أديب ساخرًا خلال الحلقة قائلًا: «واضح إني مستهدف، بس مش حاسس بأي حاجة ومش لاقي أي حاجة»، في إشارة إلى أنه لا يلمس أي تأثير فعلي لما قيل على الهواء.



وأسدل الستار على واحدة من أشهر قصص الحب والزواج، تلك التي جمعت الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي لأكثر من ربع قرن.

انفصل الثنائي رسميا بعد زواج استمر منذ عام 1999 وأثمر عن ابنهما الوحيد “نور الدين” والذي كانا قد احتفلا بخطبته مؤخرا في أجواء عائلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.