قيدوه وحطوا خشبة في فمه، وفاة مسن بعد أيام من اعتداء شقيقه ونجله عليه بسبب الميراث بالدقهلية

شهدت قرية البصراط مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية وفاة شخص في العقد الخامس من عمره، بعد 27 يومًا من محاولة إسعافه إثر تعدي شقيقه ونجله عليه بالضرب المبرح ووضعا عصا خشبية في فمه، بسبب خلافات على الميراث.

مصرع مسن على يد شقيقه ونجله بالدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من المستشفى العام، باستقبال محمد محمود علي علي موسى، 57 سنة، مقيم بقرية البصراط دائرة المركز، مصابًا بإصابات متفرقة بالوجه والجسم، ووجود عصا خشبية داخل فمه تسببت في كسر بالفك، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد 27 يومًا من محاولات إسعافه، ادعاء تعد من آخرين.

سددا له عدة لكمات في وجهه

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات وسؤال نجل المجني عليه ويدعى "محمود"، اتهم شقيق والده "أحمد" ونجله "وائل"، بالتعدي على والده بالضرب أمام باب منزله، حيث سددا له عدة لكمات في وجهه وعينه حتى سقط على الأرض، وقاما بتقييد يديه ووضعا عصا خشبية في فمه، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 916 إداري المنزلة لسنة 2025، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

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