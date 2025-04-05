الحلم، كم هدفا يفصل رونالدو عن الألف بعد ثنائيته في شباك الهلال؟

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على بعد خطوات من تحقيق حلم “الألف هدف”، بعد تسجيله ثنائية في شباك الهلال بدوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتألف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقاد فريقه النصر لتحقيق فوز مثير على مضيفه الهلال بنتيجة 3-1 يوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتمكن من تسجيل ثنائية ساهمت بشكل كبير في فوز فريقه، ليؤكد مرة أخرى أنه أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم.

وجاء هدفا رونالدو، الذي احتفل في فبراير الماضي بعيد ميلاده الأربعين، في الدقيقتين 46 و87 (من ركلة جزاء)، ليمنح النصر ثلاث نقاط ثمينة في صراع المنافسة على لقب الدوري.

هدددددف!⚽️

الـ Siii تحضر هنا.. 🔥

كريستيانو رونالدو يسجل ثاني الأهداف للنصر ⚽️



الهلال 0 × 2 النصر#دوري_روشن_السعودي #الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/YakbaoVN8s — SSC (@ssc_sports) April 4, 2025

وبفضل هذه الثنائية، رفع "الدون" رصيده التهديفي الإجمالي إلى 931 هدفا خلال مسيرته الكروية الحافلة مع الأندية والمنتخب البرتغالي.

هدددددف!⚽️

لا يتوقف عن التسجيل! 🤩

ثلاثية نصراوية من رونالدو في شباك الهلال ⚽️🔥



الهلال 1 × 3 النصر#دوري_روشن_السعودي #الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/Lvm8nMUmCV — SSC (@ssc_sports) April 4, 2025

وتوزعت أهداف رونالدو على الشكل التالي: 136 هدفا مع منتخب البرتغال، خمسة أهداف مع سبورتينج لشبونة، 145 هدفا مع مانشستر يونايتد، 450 هدفا مع ريال مدريد، 101 هدف مع يوفنتوس و94 هدفا مع نادي النصر.

وبات رونالدو الآن على بعد 69 هدفا فقط من تحقيق هدفه الطموح الذي أعلن عنه سابقا، وهو تسجيل ألف هدف طوال مسيرته.

ومع ذلك، يبدو أن رونالدو قد خفف من تركيزه على هذا الهدف مؤخرا، فقد أدلى النجم البرتغالي بتصريحات أشار فيها إلى أنه: "إذا تمكنت من تحقيق ذلك (تسجيل ألف هدف)، فسيكون ذلك رائعا.. لكنني لست مهووسا بالأمر".

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