محضر رسمي من ورثة عبد الحليم حافظ ضد منتحل ملكية "فيلا العندليب"

حرر ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ محضرًا في قسم شرطة العجوزة ضد أحد الأشخاص صاحب فيلا بالمهندسين، متهم، يدعي أنها ملك للراحل ويستغل تاريخه في الترويج للمكان وجلب الأموال من وراء ذلك.

كما تم وضع صورًا ويافطة كبيرة أمام الفيلا وانتسابها للعندليب، دون الرجوع للورثة مما تسبب لهما في أضرار مادية.



محامى الورثة يكشف التفاصيل

وقال ياسر قنطوش محامي أسرة العندليب، في بيان مساء الجمعة، إنه حرر محضرًا في قسم "العجوزة" ضد هذا الشخص؛ لاستخدامه اسم الراحل عبد الحليم حافظ في الترويج بأن هذه فيلته الخاصة، ووضع صورًا ولافتة كبيرة أمام الفيلا ونسبها للعندليب، دون الرجوع للورثة، مما تسبب لهم في أضرار مادية.

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