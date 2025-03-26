أخبار مصر: إنقاذ حلوان من حريق مدمر، تصريحات نارية لحسام حسن عن مصطفى محمد وعاشور، آخر تطورات فضيحة تسريب خطة ضرب الحوثيين

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

رد قوي من مصر على مزاعم مد الاحتلال الإسرائيلي بمساعدات عسكرية

نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ما تم تداوله مؤخرا من مزاعم مختلقة بقيام مصر بمد دولة الاحتلال الإسرائيلي بمساعدات عسكرية.

بحضور السيسي، الأوقاف تحتفل اليوم بليلة القدر وتكرم حفظة القرآن الكريم

تشهد القيادة السياسية صباح اليوم الأربعاء احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر وتكريم عددًا من حفظة القرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية.

كان هدفهم قتلي، المخرج الفلسطيني الفائز بالأوسكار يروي تفاصيل هجوم المستوطنين الوحشي عليه

أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، سراح المخرج الفلسطيني الحاصل على جائزة أوسكار حمدان بلال، غداة اعتقاله بسبب "رشق الحجارة"، بعدما تحدث نشطاء عن تعرض السينمائي لهجوم على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

لازم يعتذر لشعب مصر، حسام حسن يكشف لأول مرة لـ"فيتو" سر استبعاد إمام عاشور من المنتخب

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن أسباب استبعاد أمام عاشور لاعب الأهلي، من معسكرات الفراعنة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ونشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يستمر الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة.

بعد الفوز على سيراليون، سيناريوهات تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على ضيفه سيراليون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء بإستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

جثته تفحمت، نهاية مأساوية للص أثناء سرقة كابينة كهرباء في حدائق القبة

شهدت منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة واقعة مأساوية، حيث لقي لص مصرعه متفحمًا أثناء محاولته سرقة كابينة كهرباء في أحد الشوارع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

آية سماحة: بحب أصلي وبقابل ربنا 5 مرات في اليوم وبنتكلم (فيديو)

اعترفت الفنانة آية سماحة بأنها تخاف من الحسد، لكنها مطمئنة بسبب مواظبتها على الصلاة، وقالت آية سماحة خلال لقائها ببرنامج "أسرار" المذاع عبر قناة النهار، تقديم الإعلامية أميرة بدر: "بخاف من الحسد لأن في ناس بتبقى مركزة في حياتك بدون سبب، لكن في علاقة بيني وبين ربنا كفاية تحصنني من أي حاجة".

دا بيمثل مصر، أول رد فعل من حسام حسن على اللفظ الخارج من مصطفى محمد

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إن مصطفى محمد وأسامة فيصل ومعهم عمر مرموش من أفضل المهاجمين الموجودين في أفريقيا وليس في مصر فقط.

فضيحة تسريب خطة ضرب الحوثيين، مايك والتز يعلن تحمله المسؤولية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، فجر اليوم الأربعاء، تحمله مسؤولية التسريب الأمني بعد إدراج صحفي ضمن مجموعة سيجنال ناقشت الخطط العسكرية بشأن الهجوم على الحوثيين في اليمن.

تركها في الطريق ومشى، مريض نفسي يخرج جثة من مقابر قرية جروان بالمنوفية

تعدى مريض نفسي على حرمة المقابر وقام بإخراج جثة من مقابر قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم إبلاغ مركز الشرطة بالأمر وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

مفتي الجمهورية يطمئن على الحالة الصحية لشيخ الأزهر ويدعو له بالشفاء العاجل

اطمأن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، على الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة، داعيًا الله عز وجل أن يمن عليه بتمام العافية والشفاء العاجل.

غارات أمريكية جديدة على معقل الحوثيين في اليمن

نفذت مقاتلات أمريكية، في وقت مبكر من الأربعاء، سلسلة غارات جديدة استهدفت مواقع للحوثيين في معقلهم الرئيسي، محافظة صعدة اليمنية.

بعثة منتخب الناشئين تطير اليوم إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا

تغادر بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الأربعاء، القاهرة في طريقها إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 30 مارس الي 19 أبريل أبريل المقبلين.

بعد ضبط المتهم، الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية في المنيا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج مزاعم بشأن خطف الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية في المنيا.

منها الإمارات، واشنطن تدرج 70 شركة من 5 دول إلى قائمة العقوبات بتهمة تهديد الأمن القومي

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 70 شركة من الصين وباكستان وإيران وجنوب إفريقيا والإمارات ضمن قائمة العقوبات، وفق وثيقة رسمية نشرها مكتب الصناعة والأمن بالوزارة.

يبدأ من 80 جنيهًا، أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة بالمخابز الشعبية

أسعار الكعك والبسكويت في المخابز والأفران الشعبية، سجلت أسعار الكعك في المخابز والأفران الشعبية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر 2025، تباينًا ملحوظًا، إذ اختلف سعر الكعك والبسكويت حسب الخامات المستخدمة في إعداده، التي على رأسها الدقيق والسمن والمحسنات وغيرها من المكونات.

مصرع وإصابة 35 شخصا في حرائق غابات بكوريا الجنوبية (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 16 شخصًا حتفهم وأصيب 19 آخرين جراء حرائق غابات اجتاحت المناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية، وسط طقس جاف ورياح قوية، وفق ما أعلنته السلطات الحكومية، اليوم الأربعاء.

في غياب ميسي، الأرجنتين تنصب السيرك للبرازيل وتضربها بالأربعة بتصفيات كأس العالم (فيديو)

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا ثمينًا على نظيره البرازيل بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة عشرة بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نسبة إشغال السجون وصلت إلى 180%، الأردن يجري تعديلات على قانون العقوبات

أعلنت الحكومة الأردنية تعديلات على قانون العقوبات تتضمن تطبيقات إلكترونية، بحيث توضع أسوار إلكترونية على أيادي المحكومين بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون.

أمريكا تشهد أكبر موجة تفش للحصبة خلال 10 سنوات

قالت إدارتا الصحة في ولايتي تكساس ونيو مكسيكو الأمريكيتين إن حالات الإصابة بالحصبة ارتفعت في الولايتين إلى 370، بزيادة 19 حالة منذ آخر تقريرين صدرا منذ أربعة أيام، فيما تواجه الولايات المتحدة أحد أكبر موجات تفشي الحصبة خلال العقد المنصرم.

حريق هائل في محل مفروشات بجوار مستودع أنابيب بحلوان (فيديو)

نشب قبل قليل حريق هائل داخل محل مفروشات، بالقرب من مستودع أنابيب، في المساكن الاقتصادية بحلوان.

شبكة صينية سرية تستدرج موظفين أمريكيين مفصولين

أظهرت إعلانات وظائف شاغرة وعمل بحثي أن شبكة من الشركات التي تديرها شركة تكنولوجيا صينية سرية تسعى لاستقطاب موظفين حكوميين أمريكيين جرى إنهاء خدماتهم في الآونة الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.