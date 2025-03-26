الأربعاء 26 مارس 2025
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ثقافة وفنون

آية سماحة: بحب أصلي وبقابل ربنا 5 مرات في اليوم وبنتكلم (فيديو)

آية سماحة، فيتو
آية سماحة، فيتو

اعترفت الفنانة آية سماحة بأنها تخاف من الحسد، لكنها مطمئنة بسبب مواظبتها على الصلاة.

وقالت آية سماحة خلال لقائها ببرنامج "أسرار" المذاع عبر قناة النهار، تقديم الإعلامية أميرة بدر: "بخاف من الحسد لأن في ناس بتبقى مركزة في حياتك بدون سبب، لكن في علاقة بيني وبين ربنا كفاية تحصنني من أي حاجة".

واضافت: "بحب أصلي جدًّا، وبقابل ربنا 5 مرات وبنتكلم وده كفاية".

تحدثت آية سماحة عن الانتقادات التي يوجهها لها البعض بسبب تعمدها الظهور بملابس جريئة قائلة: "مش بتعمد أنا بحب اللبس، وبحب ألبس اللي يناسبني في المكان المناسب، وفساتين السجادة الحمرا شايفاها عادية مفيش فيها أي شيء مستفز".

حقيقة الخلاف بين ناهد السباعي وحورية فرغلي

 وعن الجدل الذي أثير حول الخلاف بين ناهد السباعي وحورية فرغلي، والذي انتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أنها لا ترى أي مشكلة بينهما، مضيفة: "ما ينفعش نحكم على أي موقف متصور بموبايل.. معرفش إيه اللي حصل في النص، لكن اللي متأكدة منه إن ناهد ما عندهاش أي مشكلة مع حورية"، موضحة أن الأمور لم تكن كما تم تداولها، مشيرة إلى أن فيديو آخر ظهر لاحقًا يوضح أنهما تصالحتا على المسرح وتبادلتا القبلات.

وأشارت آية سماحة، إلى أن حورية فرغلي نفسها تحدثت عن الموقف بكل لطف، وأكدت أنه غير مقصود نهائيًّا، متسائلة عن سبب تضخيم الأمور، قائلة: "هم الاتنين أكدوا إن ما فيش أي مشكلة.. فما اعرفش ليه بيتقال العكس".

وأوضحت آية سماحة، أنها ليست من الفنانات المهووسات بإنستجرام، مؤكدة أنها تركز على استخدامه بما يخدم عملها فقط، متابعة: "مش مركزة فيه قوي.. لكن في نفس الوقت، مركزه في حدود شغلي، اللي ينفعني في عملي".

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